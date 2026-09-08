Estigarribia destacó el crecimiento de Unión: "Hay que seguir corriendo por el compañero"

Marcelo Estigarribia valoró el triunfo 3-2 ante Instituto y resaltó la evolución de Unión, que consiguió su tercera victoria consecutiva en el Torneo Clausura.

Marcelo Estigarribia fue una de las voces de Unión después del importante triunfo frente a Instituto. El delantero puso el foco en el crecimiento que viene mostrando el equipo, que logró encadenar tres victorias y comenzó a encontrar mejores respuestas luego de un inicio irregular.

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“El equipo viene creciendo, viene sumando cosas. También viene dando el tiempo. Se habían ido piezas clave del primer equipo del torneo pasado y vinieron jugadores diferentes. Poco a poco vamos mejorando con los compañeros”, explicó Estigarribia.

El valor de los triunfos para Unión

Para el atacante, los resultados positivos son fundamentales para que el proceso pueda seguir avanzando.

“Está bueno que los resultados positivos se den para seguir mejorando más”, remarcó, al tiempo que destacó el esfuerzo colectivo que permitió conseguir tres triunfos consecutivos.

Estigarribia también puso en valor el trabajo semanal: “Creo en el trabajo que venimos haciendo. Nadie te regala nada. Le doy mucho mérito al equipo y al trabajo que hacemos en la semana”.

Una identidad basada en el esfuerzo según Estigarribia

El delantero consideró que una de las claves del momento de Unión pasa por la entrega de sus futbolistas.

“No hay que bajar la puntada, seguir corriendo, seguir corriendo por el compañero. La verdad que el equipo hace un esfuerzo tremendo y nos vamos contentos”, afirmó.

Sobre la expulsión de Cristian Tarragona, quien no podrá jugar ante Talleres, Estigarribia señaló que el plantel tiene alternativas para suplirlo: “Es un jugador importante y obviamente puede dar una característica a nuestro equipo, pero hay otros compañeros que están esperando y lo van a hacer de la mejor manera”.

Paciencia para dar vuelta el partido

Estigarribia también analizó cómo Unión logró recuperarse ante un Instituto que llegaba como líder y con una de las mejores defensas del campeonato.

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“La clave estuvo en la paciencia para tratar de aprovechar los momentos y encontrar los espacios. Era un partido complicado frente a un rival que venía muy bien, al que no le habían hecho muchos goles”, sostuvo.

Y cerró con una mirada positiva sobre el rendimiento: “En el segundo tiempo mostramos una mejor cara en el juego y las asociaciones fueron muy buenas. Por momentos se pudo jugar bien, aunque fue un partido que nos costó muchísimo”.