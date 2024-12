El Turco Asad le pegó a Quinteros y se postuló para dirigir Vélez

Con la abrupta salida de Gustavo Quinteros, comenzaron a aparecer postulantes al cargo y entre ellos, una vez más, el del delantero que le dio tantas alegrías al club de Liniers, quien se encuentra en tratativas para trabajar en El Nacional de Ecuador. En tal sentido, el propio Asad aclaró que "estoy hablando pero no firmé nada todavía, me tienen que mandar el contrato como para evaluarlo y finiquitar todo".

El Turco se sorprendió con el portazo del Profe Quinteros pero se postuló para ser su reemplazante al reconocer que "el hincha me pide siempre. Vélez es mi sueño, mi casa, mi club, y si se da la oportunidad, bienvenida sea". Sin embargo, reconoció que "hoy por hoy tengo los pies sobre la tierra y los patitos alineados, no me llamó nadie. Pero sé que los hinchas en su mayoría quieren que sea yo".

LEER MÁS: El campeón sin DT: Quinteros muy cerca de dejar Vélez

En diálogo con radio La Red, manifestó que "sería un honor volver a Liniers, al Fortín, al club de mis amores, un sueño. Ojalá, siempre pegó en el palo, por una circunstancia u otra no se dio pero hoy estoy con esa posibilidad. Tenemos algo encaminado con Ecaudor pero lo de Vélez supera todo".

En cuanto al equipo que recibiría, Asad evaluó que "al plantel lo veo bien, armado, sólido. Soy partidiario de que la Copa hay que afrontarla con los mejores soldados. Seguramente hay que traer algún jugador, no digo traer once. Hay que dejar la base, la mayor cantidad posible y afrontar la Copa así sería buenísimo. Vélez ya demostró que en lo local le alcanza, salió campeón holgadamente. Pero sin duda la Copa va a demandar más allá de los partidos, los viajes, traslados, pérdida de tiempo, y eso hace que uno necesite 14, 18, 20 jugadores que son de primer nivel y estén para jugar".

Atendió a Gustavo Quinteros

Consultado sobre la decisión de Quinteros de no estar en el partido por el Trofeo de Campeones contra Estudiantes por el casamiento de su hija, el Turco señaló que "es entendible pero es raro perderse la posibilidad de un título. Es un tema delicado en el que uno obraría distinto, la prioridad es el club. Yo hubiera dirigido la final, es un título y no estoy en el lugar de Gustavo, pero yo me hubiera quedado. Son decisiones".