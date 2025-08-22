El Turismo Carretera se presenta en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires

El Turismo Carretera define la etapa regular en el circuito 12 del autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires. En la previa el TC giró por las calles porteñas

Los autos de Turismo Carretera desfilaron por las calles de la Ciudad antes de la carrera en el Gálvez.

El Turismo Carretera visita el autódromo de Buenos Aires este fin de semana en lo que será el cierre de la etapa clasificatoria. Cinco nombres ya están confirmados para formar parte de la Copa de Oro, en tanto se definirán los siete restantes tras la visita al circuito número 12. La actividad en pista estará comenzando el sábado por la mañana con los entrenamientos correspondientes. También estarán el TC Pista y la Fórmula 2.

En la víspera, los Turismo Carretera de Julián Santero, Jonatan Castellano, Juan José Ebarlín, Nicolás Impiombato, Marcos Di Palma, Nicanor Santilli Pazos (TC Pista), Tomás Abdala (TC Pista) giraron por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la previa de lo que será la 10° fecha del campeonato en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez.

Los pilotos, a bordo de sus respectivos autos, partieron desde el hall de entrada del canal TV Pública, transitaron por Av. Del Libertador hasta la estación de servicio Shell que se encuentra sobre la misma avenida, en el cruce con Cerrito.

El TC hizo vibrar las calles de la Ciudad, en la antesala de la definición de la etapa regular. Un gran marco de público se acercó para acompañar y conocer a los autos de Nueva Generación que giraron por Av. Figueroa Alcorta, luego doblaron en Mariscal Ramón Carrilla, para después girar en Av. Del Libertador y finalizar en Shell. Se vivió un hermoso momento junto a la gente teceísta, que ya se prepara para lo que ocurrirá en dos días.

“La carrera de Buenos Aires se espera siempre muy ansioso, más cuando la última vez pude ganarla. Tengo muchas ganas de ya estar en el autódromo. Ni hablar de lo que es la infraestructura, el circuito en sí; manejarlo ahí y palpitarlo. Con ganas de estar arriba del Challenger acelerándolo” aseguró Juan Martín Trucco, ganador el año pasado en el trazado porteño.

El de Tres Algarrobos se refirió a lo que resta de campeonato: “Ya estar clasificados, nos permite arriesgar un poco más. Todavía me falta la victoria para estar firme, ya que es difícil lograrla y más, a medida que van pasando las carreras”.

El campeonato se encuentra del siguiente modo: 1° Julián Santero 239.5; 2° Marcelo Agrelo 234; 3° Mauricio Lambiris 216; 4° Juan Martín Trucco 216; 5° Agustín Canapino 211,5; 6° Germán Todino 189.5; 7° Santiago Mangoni 175; 8° Jeremías Olmedo 166; 9° José Manuel Urcera 162.5; 10° Valentín Aguirre 162.

image La caravana marcó el punto de partida de un fin de semana que hará vibrar a los fanáticos de la máxima categoría del automovilismo nacional.

-Están clasificados: Julián Santero, Marcelo Agrelo, Mauricio Lambiris, Juan Martín Trucco, Agustín Canapino.

- De los cinco pilotos que están en la Copa solo dos tienen la victoria. Mauricio Lambiris ganó en Termas de Río Hondo y Agustín Canapino en Concepción del Uruguay. Agrelo, Santero y Trucco todavía no pudieron pisar el escalón más alto del podio.

- Deberán asegurar su participación en Buenos Aires los siguientes protagonistas. Germán Todino (6º), Santiago Mangoni (7º), Jeremías Olmedo (8º), José Manuel Urcera (9º), Valentín Aguirre (10º), Facundo Chapur (11º) y Otto Fritzler (12º).

Cronograma Turismo Carretera

-Sábado 23 de agosto

11:05 a 11:25 1° Entrenamiento (Grupo A) 20 minutos

11:30 a 11:50 1° Entrenamiento (Grupo B) 20 minutos

13:20 a 13:50 2° Entrenamiento (Grupo A) 30 minutos

13:55 a 14:25 2° Entrenamiento (Grupo B) 30 minutos

16:05 a 16:13 Clasificación 1* Cuarto 8 minutos.

16:18 a 16:26 Clasificación 2* Cuarto 8 minutos.

16:31 a 16:39 Clasificación 3* Cuarto 8 minutos.

16:44 a 16:52 Clasificación 4* Cuarto 8 minutos.

-Domingo 24 de agosto

10:10 1° Serie, 5 vueltas.

10:35 2°. Serie ,5 vueltas.

11:00 3° Serie, 5 vueltas.

13:30 a 14:20. Final 25 Vueltas o 50 (Cincuenta) minutos máximo.