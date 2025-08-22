Uno Santa Fe | Ovación | Del Potro

Juan Martín Del Potro mostró su magia intacta en el US Open

Juan Martín Del Potro, campeón del certamen en el 2009, brindó una exhibición para el público del US Open junto a Joao Fonseca, Andy Roddick y Alex Michelsen.

22 de agosto 2025 · 12:07hs
Juan Martín Del Potro volvió a pisar el mítico Arthur Ashe Stadium para ponerle brillo a una noche de exhibición que reunió figurales estelares, presentes y pasadas, del tenis mundial. El evento se denominó Stars of the Open y se considera el inicio de la Fan Week y la antesala del comienzo del torneo.

En el emblemático escenario del US Open, Juan Martín Del Potro brindó un espectáculo junto a su compañero, el brasileño Joao Fonseca, frente a los estadounidenses Andy Roddick y Alex Michelsen. El tandilense, hoy retirado del profesionalismo, retornó a las canchas del predio estadounidense donde los fanáticos lo vieron coronarse como el mejor de dicho Grand Slam durante la temporada 2009. La hazaña de aquel entonces cobraría importancia con el paso del tiempo ya que, desde entonces, 16 años después, nunca un jugador no perteneciente al Viejo Continente logró hacerse del trofeo del certamen norteamericano.

La divertida exhibición que protagonizó Juan Martín Del Potro en el US Open

Juan Martín Del Potro se divirtió en la pista del Arthur Ashe Stadium y hasta se permitió en un momento mostrar lo que alguna vez supo ser su derecha arrolladora, mejor conocida en el circuito como "el martillo de Thor", haciendo alusión a la potencia del personaje cinematográfico. En ese momento, hizo levantar al público de Flushing Meadows con vítores y aplausos recordando con nostalgia aquellas viejas épocas de gloria.

Además, la Torre de Tandil bromeó con su compañero al dejarlo solo en un punto para que desplegara su juego y también su resistencia avalada por sus apenas 18 años.

La cartelera de las exhibiciones del US Open la completaron nombres de lujo: Andre Agassi formó pareja con la tenista local Coco Gauff, John McEnroe estuvo acompañado por Venus Williams, Gaël Monfils jugó con su esposa Elina Svitolina, Flavia Pennetta hizo dúo con Flavio Cobolli, y Dana Mathewson y Casey Ratzlaff jugaron tenis adaptado en silla de ruedas para terminar la jornada. El formato de los cruces fue un super tie-break que definió a los ganadores, en el caso de Juan Martín Del Potro, por 11 a 9 por sobre los norteamericanos.

El último Grand Slam del año comenzará este domingo 31 agosto y tendrá como campeón defensor al italiano Jannik Sinner - recientemente retirado de la final de Cincinnati por lesión-.

Del Potro US Open
