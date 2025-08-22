Uno Santa Fe | Ovación | Mitre

Mitre (SdE) confirmó a Mazzón tras la renuncia de Schürrer

Cristian Mazzón se hizo cargo de Mitre (SdE), después de la renuncia de Gabriel Schürrer, que apenas estuvo 10 partidos, con cinco derrotas en el recorrido

22 de agosto 2025 · 09:54hs
Mitre (SdE) confirmó a Mazzón tras la renuncia de Schürrer

Tras la salida de Gabriel Schürrer, el Club Atlético Mitre confirmó que Cristian Mazzón asumirá como nuevo Director Técnico interino del plantel profesional. El entrenador estará acompañado por Diego Gómez como ayudante de campo, conformando una dupla técnica que se hará cargo del equipo en la Primera Nacional hasta que la dirigencia defina al reemplazante definitivo.

Además, el cuerpo técnico contará con Matías Risolo, quien se sumará como entrenador y preparador de arqueros, buscando potenciar el trabajo defensivo y mejorar el rendimiento bajo los tres palos. La institución aurinegra apuesta a esta reestructuración interna para recuperar protagonismo y sumar puntos clave en la tabla.

LEER MÁS: Chacarita tendría una variante para visitar a Colón

Mientras tanto, la dirigencia de Mitre continúa evaluando candidatos para asumir la conducción técnica de manera permanente. En los próximos días podrían surgir novedades sobre el futuro entrenador que buscará pelear por un lugar en el Reducido.

Mitre Schürrer
Noticias relacionadas
Atractivos duelos tendrá el cuarto capítulo del Torneo Oficial de hockey femenino.

Se pone en marcha el cuarto capítulo del Oficial femenino

chacarita tendria una variante para visitar a colon

Chacarita tendría una variante para visitar a Colón

el ministerio de seguridad bonaerense clausuro la cancha de independiente

El Ministerio de Seguridad bonaerense clausuró la cancha de Independiente

juan pablo pumpido se sumo al cuerpo tecnico de olimpia en paraguay

Juan Pablo Pumpido se sumó al cuerpo técnico de Olímpia en Paraguay

Lo último

La solidez de Unión, con la defensa más joven del fútbol argentino

La solidez de Unión, con la defensa más joven del fútbol argentino

El equipo del Hospital Garrahan realizó una cirugía compleja a un niño de ocho años con un tumor abdominal

El equipo del Hospital Garrahan realizó una cirugía compleja a un niño de ocho años con un tumor abdominal

Colón puso a la venta las entradas para el cotejo ante Chacarita

Colón puso a la venta las entradas para el cotejo ante Chacarita

Último Momento
La solidez de Unión, con la defensa más joven del fútbol argentino

La solidez de Unión, con la defensa más joven del fútbol argentino

El equipo del Hospital Garrahan realizó una cirugía compleja a un niño de ocho años con un tumor abdominal

El equipo del Hospital Garrahan realizó una cirugía compleja a un niño de ocho años con un tumor abdominal

Colón puso a la venta las entradas para el cotejo ante Chacarita

Colón puso a la venta las entradas para el cotejo ante Chacarita

El Turismo Carretera se presenta en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires

El Turismo Carretera se presenta en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires

Los equipos santafesinos juegan en Rosario por el Regional del Litoral

Los equipos santafesinos juegan en Rosario por el Regional del Litoral

Ovación
Se puso en marcha la fecha 21 del Apertura Marcos Méndez

Se puso en marcha la fecha 21 del Apertura Marcos Méndez

Se pone en marcha el cuarto capítulo del Oficial femenino

Se pone en marcha el cuarto capítulo del Oficial femenino

Los equipos santafesinos juegan en Rosario por el Regional del Litoral

Los equipos santafesinos juegan en Rosario por el Regional del Litoral

Juan Pablo Pumpido se sumó al cuerpo técnico de Olímpia en Paraguay

Juan Pablo Pumpido se sumó al cuerpo técnico de Olímpia en Paraguay

El Turismo Carretera se presenta en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires

El Turismo Carretera se presenta en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires

Policiales
Barrio Las Lomas: asesinaron a un joven de 19 años de un tiro en la cabeza

Barrio Las Lomas: asesinaron a un joven de 19 años de un tiro en la cabeza

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Escenario
David Lebón regresa a Santa Fe con Conexión, un show imperdible

David Lebón regresa a Santa Fe con "Conexión", un show imperdible

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"