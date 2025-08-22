Uno Santa Fe | Ovación | Oficial

Se pone en marcha el cuarto capítulo del Oficial femenino

La Salle Jobson y Universitario abren el juego de la cuarta fecha del torneo Oficial. También se destaca el clásico entre Santa Fe RC con CRAI

22 de agosto 2025 · 09:55hs
Atractivos duelos tendrá el cuarto capítulo del Torneo Oficial de hockey femenino.

Atractivos duelos tendrá el cuarto capítulo del Torneo Oficial de hockey femenino.

Con un adelanto se abre el cuarto capítulo del Torneo Oficial de damas que organiza la Asociación Santafesina de Hockey. Este viernes por la noche, a partir de las 21.30, La Salle Jobson y Universitario de Santa Fe se medirán en la cancha principal de la ASH. Habrá duelos de oficio y de calidad por ambas partes.

Las Cuervas quieren ser más constantes e intentará seguir mejorando con el envión anímico que significó ganarle a Alma Juniors. Vienen funcionando mejor en su intensidad y aspiran a seguir levantando en su objetivo de permanencia. El “colegial” obtuvo su segundo triunfo en fila desde un buen nivel de juego.

Logró ser un elenco con vértigo y diferentes sociedades que le dieron buenas pasajes ofensivos contra Argentino de San Carlos. Ya en sábado, Alma Juniors será local de El Quillá en la ASH (17hs).

Las Lobas vienen de perder y espera recuperarse desde su defensa y mayores opciones de ataque para mejorar desde lo colectivo y no ceder terreno ante un rival muy complicado.

Las Tiburonas intentarán dejar atrás ciertos vaivenes de los últimos partidos, imponer su ritmo para ir al frente con su versatilidad y jerarquía en su juego para sacar ventajas.

Argentino de San Carlos visitará a Banco, siendo el duelo mayor en la cancha de El Quillá (19). El elenco de Mariano Otero buscará el control defensivo y hacer su juego para generar ritmo y desequilibrio en la tarea de ser más efectivo.

Las Kresteras llegan entonadas. Vienen con mucha consistencia que le permite estar en lo más alto. Intentara ser quien marque la diferencia a partir del peso ofensivo de algunos rendimientos individuales en gran nivel con la tarea de prolongar su buen presente y regularidad.

SFRC y CRAI cerrarán la jornada en la ASH (19hs). El Santa buscará seguir de racha y hacerse ancho desde lo colectivo con sus variantes y cuota goleadora, haciendo más sólido su camino que lo tiene invicto, dentro de un gran momento general como equipo.

Las Gitanas por puntos esenciales para elevar su confianza. Pretende redimirse del paso en falso ante Banco y recuperar firmeza en defensa.

Sus elementos de experiencia son determinantes para elevar su nivel y solventar la ofensiva. Será esa su premisa, de tal manera de salir con otro semblante y acomodarse en la parte alta (aún tienen dos partidos pendientes).

Torneo Oficial de damas

-Zona Campeonato

-Viernes 22/8

21.30, La Salle Jobson vs. Universitario (ASH)

-Sábado 23/8

17, Alma Juniors vs. El Quillá (ASH)

19, Banco vs. Argentino SC (Quilla)

19, Santa Fe Rc vs. CRAI (ASH)

-Posiciones: Banco Provincial 12, Santa Fe Rugby 11, La Salle Jobson 6, Náutico El Quillá 5, Alma Juniors de Esperanza 4, CRAI 3, Universitario 2 y Argentino de San Carlos 0.

- Zona Ascenso

16, Alma Juniors Blanco vs. Unión de Santa Fe (Esperanza)

17, CRAR vs. Santa Fe Rugby Azul (Rafaela)

17, Colón de San Justo vs. Atlético Franck (San Justo)

17, El Quillá Amarillo vs. Colón de Santa Fe (Quillá)

-Posiciones: Santa Fe Rugby Azul 6; El Quillá Amarillo, Colón de Santa Fe y Colón de San Justo 4; Atlético Franck y CRAI Blanco 3; CRAR de Rafaela 1, Unión de Santa Fe y Alma Juniors de Esperanza Blanco 0.

