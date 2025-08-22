Uno Santa Fe | Ovación | Regional del Litoral

Los equipos santafesinos juegan en Rosario por el Regional del Litoral

Por la fecha 13 del Top 9 del Regional del Litoral, Santa Fe RC visitará a GER y CRAI a Duendes. En 3ª división, La Salle Jobson visita a Brown en San Vicente

22 de agosto 2025 · 10:09hs
Por la 13ª fecha del Regional del Litoral

Por la 13ª fecha del Regional del Litoral, Santa Fe Rugby visitará a Gimnasia y Esgrima en el Parque de la Independencia.

Tras haberse concretado la ventana de descanso oportunamente prevista, este fin de semana se reanuda la acción en los tres estamentos del Torneo Regional del Litoral que organizan en conjunto la Unión Santafesina, la Unión Entrerriana y la Unión de Rugby de Rosario. En el sector principal, los dos elencos de nuestra capital jugarán en condición de visitante, mientras que en el ascenso, Universitario tendrá fecha libre. El puntero del tercer estamento, La Salle Jobson visitará al duro Brown de San Vicente.

CRAI y Santa Fe RC juegan en Rosario

Por la fecha 13 del Top 9 del interuniones litoraleño, en el parque de la Independencia, Santa Fe Rugby visitará a Gimnasia y Esgrima de Rosario con el arbitraje del entrerriano Juan Moyano. Los conducidos por Pedro Benet buscarán recuperarse de las dos derrotas consecutivas sufridas ante Duendes y Estudiantes de Paraná, en un duelo ante uno de los equipos más importantes del certamen que viene de quedar libre y anteriormente, caer ante el verdinegro.

En el barrio las Delicias del sur provincial, CRAI tendrá un compromiso de alto riesgo. Los Gitanos vienen de ganarle a Estudiantes en la autopista y buscarán una victoria ante los rosarinos de Duendes, a partir de las 16, y con el arbitraje del rosarino Federico Longobardi.

En la sede central del Parque Urquiza, el puntero del campeonato, Jockey Club de Rosario, visitará a Estudiantes de Paraná con el arbitraje del santafesino Facundo Gorla, mientras que Mendoza y Wilde del sur provincial, Old Resian será anfitrión de Jockey Club de Venado Tuerto bajo el control del rosarino Carlos Poggi.

En la oportunidad quedará libre el Paraná Rowing Club. Las posiciones se encuentran del siguiente modo: Jockey Club de Rosario 49; Estudiantes de Paraná 36, Duendes RC 33, Santa Fe Rugby 32, Gimnasia y Esgrima 28, Old Resian y el Paraná Rowing 25, CRAI 22 y Jockey Club de Venado Tuerto 2. Queda pendiente el cotejo de la fecha 11 entre Old Resian con CRAI.

Los Gitanos vienen de ganarle al CAE en la autopista, y ahora se presentar&aacute;n ante Duendes en el sur provincial.

Los Gitanos vienen de ganarle al CAE en la autopista, y ahora se presentarán ante Duendes en el sur provincial.

Universitario descansa y juega La Salle Jobson

En cuanto a la fecha 13 de Segunda División, Universitario de Santa Fe tendrá jornada de descanso. En el polideportivo de la ruta provincial 70, Alma Juniors de Esperanza recibirá al puntero Universitario de Rosario con el control del santafesino Emilio Traverso, y en el Parque de la Independencia, CRAR de Rafaela visitará a Provincial con el seguimiento del rosarino Carlos Perrone.

En Ibarlucea, Tilcara de Paraná visitará al siempre duro Logaritmo con el arbitraje de Agustín Suárez Silva, y en Fisherton, Caranchos jugará frente a Gimnasia y Esgrima de Pergamino con el control del rosarino Lucas Palacios. Las posiciones están así: Universitario de Rosario 51, Tilcara 39, Alma Juniors de Esperanza 36, Caranchos 35, Provincial 24, CRAR de Rafaela 23, Logaritmo 20, Univeristario de Santa Fe 14 y Gimnasia de Pergamino 11.

En relación a la undécima jornada de la Tercera División, el puntero La Salle Jobson visitará a Brown de San Vicente a la vera de la ruta nacional 34 con el arbitraje del santafesino Federico González, mientras que en Santo Tomé, Cha Roga Club jugará con Los Pampas de Rufino con el control de Fabián Prats.

En la provincia de Entre Ríos, Querandí RC visitará a CUCU de Concepción del Uruguay con el referato de Gastón Britos. En la oportunidad quedará libre la fusión de Regatas & Belgrano de San Nicolás. Las posiciones se encuentran del siguiente modo. La Salle Jobson 43, Los Pampas de Rufino 31, Cha Roga Club 23, Querandí RC 22 Brown de San Vicente 16, Regatas & Belgrano de San Nicolás 11, y CUCU de Concepción del Uruguay 8.

