Torneo Promocional: Arroyo Leyes-Colón se roban las miradas

Se viene la Fecha 5 del Torneo Promocional, con el duelo de invictos entre Atlético Arroyo Leyes y Colón, por la zona B del certamen

22 de agosto 2025 · 11:43hs
Torneo Promocional: Arroyo Leyes-Colón se roban las miradas

Entre este viernes y domingo, se jugarán seis partidos correspondientes al Torneo Promocional, el segundo de la presente temporada.

Unión y Progreso recibirá, desde las 21.30, a Central Rincón, en duelo perteneciente al capítulo inicial.

Asimismo, el domingo 24 de agosto, desde las 20, el encuentro entre Atlético Arroyo Leyes y Colón (SF), sobresale en la cartelera, teniendo en cuenta que los dos vienen arriba con puntaje ideal.

LEER MÁS: Torneo Oficial A2: Colón (SF) quedó como único puntero e invicto

TORNEO PROMOCIONAL - FECHA 5

Domingo 24 de agosto

Zona A

20.00 Alumni (LP) vs. Unión y Progreso

20.00 Alianza (ST) vs. Kimberley

Libre: Central Rincón

POSICIONES: Kimberley 6 (3-0); Alumni 5 (2-1); Unión y Progreso 3 (1-1); Alianza (ST) 3 (1-2) y Central Rincón 3 (0-3)

Zona B

20.00 Santa Rosa vs. Polideportivo Recreo

20.00 Atlético Franck vs. Colón (SJ)

20.00 Atlético Arroyo Leyes vs. Colón (SF)

POSICIONES: Colón (SF) y Atlético Arroyo Leyes 8 (4-0); Santa Rosa 6 (2-2); Polideportivo Recreo 4 (1-2); Atlético Franck 4 (0-4) y Colón (SJ) 3 (0-3)

Promocional Arroyo Leyes Colón
