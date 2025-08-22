Entre este viernes y domingo, se jugarán seis partidos correspondientes al Torneo Promocional, el segundo de la presente temporada.
Torneo Promocional: Arroyo Leyes-Colón se roban las miradas
Se viene la Fecha 5 del Torneo Promocional, con el duelo de invictos entre Atlético Arroyo Leyes y Colón, por la zona B del certamen
Por Ovación
Unión y Progreso recibirá, desde las 21.30, a Central Rincón, en duelo perteneciente al capítulo inicial.
Asimismo, el domingo 24 de agosto, desde las 20, el encuentro entre Atlético Arroyo Leyes y Colón (SF), sobresale en la cartelera, teniendo en cuenta que los dos vienen arriba con puntaje ideal.
LEER MÁS: Torneo Oficial A2: Colón (SF) quedó como único puntero e invicto
TORNEO PROMOCIONAL - FECHA 5
Domingo 24 de agosto
Zona A
20.00 Alumni (LP) vs. Unión y Progreso
20.00 Alianza (ST) vs. Kimberley
Libre: Central Rincón
POSICIONES: Kimberley 6 (3-0); Alumni 5 (2-1); Unión y Progreso 3 (1-1); Alianza (ST) 3 (1-2) y Central Rincón 3 (0-3)
Zona B
20.00 Santa Rosa vs. Polideportivo Recreo
20.00 Atlético Franck vs. Colón (SJ)
20.00 Atlético Arroyo Leyes vs. Colón (SF)
POSICIONES: Colón (SF) y Atlético Arroyo Leyes 8 (4-0); Santa Rosa 6 (2-2); Polideportivo Recreo 4 (1-2); Atlético Franck 4 (0-4) y Colón (SJ) 3 (0-3)