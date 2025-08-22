Uno Santa Fe | Policiales | Sauce Viejo

Fuga fatal en Sauce Viejo: un peligroso delincuente se escapó de la comisaría, se tiró al río Coronda y murió ahogado

Un hombre conocido como “El Chechi” logró escapar de la Comisaría 19° con las esposas colocadas, se lanzó al río y perdió la vida. Estaba detenido desde el pasado 19 de agosto

Juan Trento

Por Juan Trento

22 de agosto 2025 · 13:26hs
Este viernes por la mañana, un hombre detenido en la Comisaría 19° de Sauce Viejo protagonizó una fuga que terminó de manera trágica. Con las esposas colocadas, el sujeto se arrojó a las aguas del río Coronda y murió ahogado.

El hombre fue identificado como Alexis Alejandro Vallejos, de 27 años, conocido en el barrio como “El Chechi”, acusado de cometer varios hechos delictivos en la zona. La víctima se encontraba bajo custodia cuando solicitó ir al baño. En ese momento, logró evadirse y corrió hacia la zona costera, terminando su fuga a la altura de calle Entre Ríos, donde testigos lo vieron luchar contra la corriente hasta desaparecer en el río.

detenido robos sauce viejo el chechi
“El Chechi”. Un violento delincuente con frondoso prontuario.

SAUCE 2

Frondoso prontuario

El pasado 19 de agosto, oficiales de la Comisaría 19° y del Comando Radioeléctrico patrullaban la zona cuando un grupo de vecinos advirtió la presencia del delincuente y lo identificó como el ladrón que azota el barrio. Ante la llegada de los policías, intentó escapar corriendo y se refugió en una vivienda, ingresando por un pasillo lateral.

Tras una breve persecución, los uniformados lo localizaron en la intersección de República Dominicana y Mendoza, donde finalmente lograron aprehenderlo.

Durante el procedimiento, “El Chechi” intentó agredir a los efectivos con un arma blanca, lanzando puntazos contra ellos. Los policías lograron reducirlo, desarmarlo y colocarle las esposas. Entre sus ropas llevaba otra arma similar, que también fue secuestrada.

Pese a estar detenido, el hombre continuó amenazando a los oficiales frente a los vecinos, quienes lo reconocieron y lo acusaron de reiterados hechos delictivos en la zona.

robo comercio Sauce Viejo El Chechi

Robo a un comercio en Sauce Viejo

Sauce Viejo río Coronda murió
