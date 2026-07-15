Murió Marcos Imhoff, el joven de San Jerónimo Norte que permaneció seis meses internado por una grave lesión en la cabeza

Tenía 21 años y estaba hospitalizado desde enero tras ser hallado inconsciente en la vía pública. La Justicia mantiene abierta la investigación para determinar si sufrió una agresión o una descompensación que derivó en la caída.

Marcos Imhoff, de 20 años fue encontrado "desfigurado", al lado de un galpón, donde horas antes asistió a una reunión social

Marcos Imhoff , el joven de 21 años oriundo de San Jerónimo Norte que permanecía internado desde mediados de enero por una grave lesión craneal, falleció este martes por la noche tras casi seis meses de internación.

Su estado de salud era crítico desde el 17 de enero, cuando fue encontrado inconsciente en la vía pública y trasladado de urgencia al Hospital José María Cullen de la ciudad de Santa Fe.

Durante varios meses permaneció internado en la Unidad de Terapia Intensiva, con asistencia respiratoria mecánica y un cuadro de extrema gravedad. Posteriormente fue derivado al Centro Oncológico J. B. Iturraspe, donde finalmente se produjo su deceso.

Una investigación que sigue abierta

Desde el momento del hecho, la Justicia inició una investigación para determinar qué ocurrió aquella noche en San Jerónimo Norte.

En una primera etapa, la principal hipótesis apuntó a que Imhoff había sido víctima de una agresión que le provocó la grave lesión en la cabeza.

Sin embargo, con el avance de la investigación y la incorporación de nuevos testimonios, esa teoría comenzó a perder fuerza.

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La hipótesis que cobra mayor relevancia

De acuerdo con la información reunida durante la investigación, actualmente cobra mayor relevancia la posibilidad de que el joven haya sufrido una descompensación, se desplomara y que el fuerte golpe contra el suelo fuera el que le ocasionó el traumatismo craneal.

Esa línea investigativa se apoya en los testimonios incorporados al expediente y en la ausencia de otras lesiones compatibles con un ataque.

Pese al fallecimiento del joven, la causa judicial continúa en trámite y la Justicia santafesina busca establecer con precisión las circunstancias en las que Marcos Imhoff sufrió la lesión que, seis meses después, terminó provocándole la muerte.