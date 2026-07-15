Se desplomó un andamio en una obra de la Ruta 168 y dos trabajadores terminaron hospitalizados

El hecho ocurrió durante la mañana de este miércoles mientras realizaban tareas en una obra en construcción. Ambos trabajadores fueron trasladados al hospital Cullen y recibieron el alta tras ser asistidos.

Andamio se desplomó: Dos trabajadores sufrieron heridas en una obra sobre la Ruta 168.

Dos trabajadores resultaron heridos este miércoles por la mañana luego de que un andamio se desplomara durante una obra en construcción ubicada en un centro comercial sobre la Ruta Nacional 168 , en la ciudad de Santa Fe.

El accidente ocurrió alrededor de las 8.20, cuando, por causas que aún son materia de investigación, la estructura cayó y golpeó a los dos operarios que se encontraban trabajando en el lugar.

Tras un llamado al 911, personal policial y servicios de emergencia acudieron al predio para asistir a las víctimas. Los trabajadores, de 24 y 27 años, recibieron las primeras atenciones en el lugar y luego fueron trasladados al Hospital José María Cullen para una evaluación más exhaustiva.

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El estado de salud de los trabajadores y la investigación

Según las primeras informaciones, uno de los obreros sufrió un fuerte golpe en la cabeza que le provocó un corte y una pérdida momentánea del conocimiento, por lo que fue necesario practicarle suturas. El otro trabajador presentó traumatismos en la cabeza y en uno de sus hombros.

Pese a las lesiones, ambos evolucionaron favorablemente y recibieron el alta médica pocas horas después.

En el marco de las actuaciones, efectivos policiales realizaron una inspección en la obra y constataron que las cámaras de seguridad instaladas en el predio no captaron el momento del accidente, ya que ninguna estaba orientada hacia el sector donde se produjo la caída del andamio.

La investigación continúa para determinar las causas del accidente y establecer cómo se produjo el desplome de la estructura.