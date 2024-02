El vaticinio de Caruso Lombardi de lo que sufrió Colón de San Justo

El árbitro Luis Martínez, de la Liga de San Rafael, quedó entre ceja y ceja de Colón de San Justo, primero por la expulsión de Matías Fantín, y luego por dos acciones puntuales: le anuló el 2-1 a Colón por un offside que no fue y, en la tanda de penales, hizo repetir uno de los disparos por un supuesto adelantamiento del arquero Gonzalo Chaves , que había tapado el remate con una volada espectacular.

Esto decía ayer al mediodía Caruso Lombardi en TN Deportivo sobre los árbitros del Regional Amateur. Un par de horas más tarde, el arbitraje bochornoso en favor de Deportivo Rincón y en contra de @ClubColonSJ se volvió realidad. Increíble e indignante. pic.twitter.com/5963e8aZ0Z — Francisco López (@fraanlopeez16) February 12, 2024

“El árbitro cruzó todo los límites. En 25 años de experiencia en el fútbol jamás vi una situación así”, destacó el entrenador de la institución santafesina, que perdió la posibilidad de ascender en esta instancia, al caer en la tanda de penales por 5-4, luego de que el encuentro finalizara empatado 1-1.

Y fue entonces que entró en consideración lo que horas antes había vaticinado Ricardo Caruso Lombardi en TN Deportivo, donde entre otros partidos había manifestado que Colón de San Justo no tendría ningún tipo de chances contra Deportivo Rincón de Los Sauces, que a su entender tenía el peso político para ascender al Federal A.

"El fútbol argentino está todo podrido. Ya se sabía, el que no lo sabe está en otro planeta. Deportivo Rincón ya había tenido problemas, el único partido normal iba a ser Kimberley y Camioneros porque son dos equipos poderosos. Y como ascendía uno de los dos, pusieron otro ascenso, para que el que pierda lo logre de esa manera. No les importa nada, ante todo está el negocio. Si el que me escuchaba hacía apuestas... Está todo podrido en el fútbol argentino", contó Caruso Lombardi en diálogo con La Central Deportiva por Cadena 3 Santa Fe (FM 101.7).