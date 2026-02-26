El historial sin diferencias entre Unión y Sarmiento en Primera División

Es absolutamente equilibrado el historial entre Unión y Sarmiento en la máxima categoría del fútbol argentino

Este jueves desde las 17.15, Unión visitará a Sarmiento por la 7° fecha del Torneo Apertura. En un historial en el que no se sacan diferencias, contando los partidos disputados en Primera División.

Las estadísticas indican que Unión y Sarmiento disputaron 14 partidos en Primera División, con seis victorias para el Tate, seis para el Kiwi y dos empates.

La última vez que se enfrentaron fue por el Torneo de la Liga 2024, en lo que fue victoria de Sarmiento por 1-0 en Junín con gol del lateral Elías Lópes.

Mientras que el último triunfo del Tate fue por la Copa de la Liga 2024, cuando se impuso en condición de visitante por 2-1 con goles de Lucas Gamba y Adrián Balboa.