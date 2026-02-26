Uno Santa Fe | Unión | Unión

El historial sin diferencias entre Unión y Sarmiento en Primera División

Es absolutamente equilibrado el historial entre Unión y Sarmiento en la máxima categoría del fútbol argentino

Ovación

Por Ovación

26 de febrero 2026 · 10:24hs
Unión y Sarmiento protagonizan un historial totalmente equilibrado.

Prensa Sarmiento

Unión y Sarmiento protagonizan un historial totalmente equilibrado.

Este jueves desde las 17.15, Unión visitará a Sarmiento por la 7° fecha del Torneo Apertura. En un historial en el que no se sacan diferencias, contando los partidos disputados en Primera División.

Un historial absolutamente equilibrado

Las estadísticas indican que Unión y Sarmiento disputaron 14 partidos en Primera División, con seis victorias para el Tate, seis para el Kiwi y dos empates.

La última vez que se enfrentaron fue por el Torneo de la Liga 2024, en lo que fue victoria de Sarmiento por 1-0 en Junín con gol del lateral Elías Lópes.

Mientras que el último triunfo del Tate fue por la Copa de la Liga 2024, cuando se impuso en condición de visitante por 2-1 con goles de Lucas Gamba y Adrián Balboa.

Unión Sarmiento historial
Noticias relacionadas
Unión juega ante Sarmiento en Junín.

Unión visita a Sarmiento, con la obligación imperiosa de sumar fuera del 15 de Abril

Los convocados en Unión.

Los convocados en Unión para el encuentro frente a Sarmiento

Unión deberá reclamar a Racing que ya cobró 2 millones por Juan Nardoni

El llamado de Unión por Nardoni que Racing no contesta

El complejo Polideportivo La Tatenguita, espacio emblemático en el mundo Unión, cumple 46 años.

Unión cierra la temporada veraniega en La Tatenguita

Lo último

Medrán se refirió a Ferro: Vamos a enfrentar a un gran rival y tenemos que llevar a cabo nuestra estrategia

Medrán se refirió a Ferro: "Vamos a enfrentar a un gran rival y tenemos que llevar a cabo nuestra estrategia"

Investigan si el incendio de un vehículo en la vía pública fue accidental o producto de un ataque incendiario

Investigan si el incendio de un vehículo en la vía pública fue accidental o producto de un ataque incendiario

UDA convoca a un paro nacional para el próximo 2 de marzo

UDA convoca a un paro nacional para el próximo 2 de marzo

Último Momento
Medrán se refirió a Ferro: Vamos a enfrentar a un gran rival y tenemos que llevar a cabo nuestra estrategia

Medrán se refirió a Ferro: "Vamos a enfrentar a un gran rival y tenemos que llevar a cabo nuestra estrategia"

Investigan si el incendio de un vehículo en la vía pública fue accidental o producto de un ataque incendiario

Investigan si el incendio de un vehículo en la vía pública fue accidental o producto de un ataque incendiario

UDA convoca a un paro nacional para el próximo 2 de marzo

UDA convoca a un paro nacional para el próximo 2 de marzo

¿Quién arbitra la visita de Unión a Instituto por la fecha 8 del Torneo Apertura?

¿Quién arbitra la visita de Unión a Instituto por la fecha 8 del Torneo Apertura?

Detuvieron a un policía por la muerte de su esposa de un balazo en la cabeza en Recreo

Detuvieron a un policía por la muerte de su esposa de un balazo en la cabeza en Recreo

Ovación
Día clave en Colón para saber si Medrán contará con Lago y Bonansea

Día clave en Colón para saber si Medrán contará con Lago y Bonansea

Inhibición de la FIFA: ¿Cuánto debe pagar Unión por José Angulo?

Inhibición de la FIFA: ¿Cuánto debe pagar Unión por José Angulo?

Un sanjavierino se adjudicó la Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados

Un sanjavierino se adjudicó la Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados

Capibaras XV llega a Santa Fe para jugar con la franquicia brasileña

Capibaras XV llega a Santa Fe para jugar con la franquicia brasileña

El Yacht Club Santa Fe cumplió 90 años y tiene acciones para festejarlo

El Yacht Club Santa Fe cumplió 90 años y tiene acciones para festejarlo

Policiales
Una captura compleja y exitosa: revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante Turu Mendieta en Bº Las Flores

Una captura "compleja y exitosa": revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante "Turu" Mendieta en Bº Las Flores

Requisan una pensión y detienen al presunto autor de un crimen a puñaladas

Requisan una pensión y detienen al presunto autor de un crimen a puñaladas

Santo Tomé: emboscaron a un motociclista que intentó escapar acelerando pero terminó baleado en un glúteo

Santo Tomé: emboscaron a un motociclista que intentó escapar acelerando pero terminó baleado en un glúteo

Escenario
Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Gran Hermano Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

"Gran Hermano" Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos