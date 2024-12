Emma Oldani recibió un importante reconocimiento en Santo Tomé

Emma Oldani Carlos Hauque de Santoto Vóley, Emma Oldani, junto a su familia en el reconocimiento a su presente deportivo.

Por ello, Emma Oldani, nacida en agosto de 2009, juega de opuesto, ha tenido un crecimiento muy acelerado en su carrera deportiva. Actualmente juega en Villa Dora de Santa Fe, pero claro que integró varios planteles de las diferentes selecciones de la Asociación Santafesina, y a nivel nacional la selección argentina juvenil, con la que disputó un Sudamericano y también el Mundial en Perú en agosto pasado. Con su algo más de un metro ochenta, y 15 años de edad, hay un futuro enorme que seguramente el vóley argentino no dejará escapar.

Recientemente, la comisión de deportes de la Cámara de Diputados de la Nación, distinguió a la deportista de la ciudad de Santo Tomé, con el premio Islas Malvinas. Emma fue destacada en virtud de sus méritos y logros deportivos representando a la provincia de Santa Fe y la Argentina: Integra la Selección Argentina “las Panteritas” que se consagró Campeona del torneo Sudamericano U17 en Perú 2023; y en 2024 con las Panteritas alcanzó el 10° puesto en el mundial disputado en Perú.

Fue campeona nacional sub 14 en 2023, en un torneo disputado en Tucumán, representando a la provincia de Santa Fe, y Nacional Sub 16, en este 2024, certamen que se desarrolló en el CEF 29.En ambos torneos fue elegida como mejor central y opuesta respectivamente. Múltiple campeona de los torneos Interasociaciones de la categoría, reconocida como mejor central y múltiple campeona con el club Villa Dora en Sub 14 y Sub 16. Salió campeona en los últimos juegos Evita representando a la provincia de Santa Fe.

Emma Oldani.jpg Emma tiene 15 años, juega actualmente en Villa Dora, pero sus comienzos fueron en Santoto Vóley.

En 2023 ya había conseguido salir campeona sudamericana contra Brasil, en un año con muchos cambios, porque fue su comienzo en Villa Dora, ya que venía de Gálvez, y entró sin conocer a nadie. Con el nivel de competencia que afrontó tuvo su primera citación a la selección nacional. En la primera concentración, en el primer entrenamiento tuvo una lesión, concretamente un esguince de tobillo, y se tuvo que volver.

Pensó que no la iban a convocar más, después tuvo otras concentraciones, lo que significó el regreso al seleccionado nacional. Ahí quedó en el plantel que jugó el Sudamericano, y en la selección provincial elenco con el que salió campeona. Su capacidad deportiva le permitió formar parte del combinado nacional que disputó en agosto pasado el Mundial Sub 17. Allí, en Perú, terminaron en la décima posición.