El uruguayo Santiago Catrofe logró el oro con récord suramericano en los 10.000 metros

La competencia tuvo como escenario a la renovada pista de la ciudad de Santa Fe. El atleta completó una destacada actuación y resaltó el acompañamiento del público.

El uruguayo Santiago Catrofe ganó la medalla de oro en los 10.000 metros de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con un tiempo de 28:16.79, registro que le permitió establecer un nuevo récord suramericano. El argentino Matías Reynaga consiguió la plata y el ecuatoriano Luis Masabanda completó el podio.

La prueba se disputó en la flamante pista de atletismo del CARD (Centro de Alto Rendimiento Deportivo “Pedro Candioti”), escenario que fue renovado de manera integral por el Gobierno provincial.

Catrofe llegó a la carrera con el objetivo de quedarse con el primer lugar y explicó que el trabajo realizado durante la temporada le permitió afrontarla con confianza. “Veníamos acá con ganas de ganar otro oro. Sentimos el apoyo de mi equipo, de la federación, del comité y, preparamos esto a conciencia con todo mi equipo”, contó después de la carrera.

El acompañamiento de los espectadores fue uno de los aspectos que Catrofe destacó después de la competencia. El atleta uruguayo valoró el aliento que recibió durante la carrera y contó cómo se vivió desde la pista: “hicieron un escándalo bárbaro y de verdad que lo sentimos dentro de la pista y estuvo buenísimo”.

Una carrera con ritmo en los Suramericanos

La competencia tuvo un ritmo sostenido y un nivel al que Catrofe lo consideró como “muy alto”. El uruguayo explicó que los rivales también lograron mantener una exigencia importante durante la prueba y que esa dinámica favoreció el desarrollo de la carrera.

“Los competidores tenían un nivel muy bueno y al final el ritmo estaba ahí. Íbamos para récord nacional, récord de los Juegos y al final lo conseguimos. Creo que ellos también consiguieron su récord, entonces el nivel fue bueno de la carrera”, señaló.

El atleta también vinculó su actuación con el momento que atraviesa durante la temporada. “Ya durante toda la temporada me he sentido bien y este es el resultado de todo el trabajo que llevamos, entonces veníamos confiados y la verdad que bien”, explicó.

Trabajo en equipo

Catrofe destacó el acompañamiento que recibió durante el proceso de preparación y valoró el trabajo que realizan las instituciones deportivas de Uruguay. Según detalló, ese respaldo forma parte de un proceso cuyos resultados también se reflejan en otras pruebas del atletismo de su país.

“La federación y el comité de Uruguay vienen trabajando muy bien con nosotros. Después también tenemos en muchas pruebas, estamos contentos, estamos haciendo un buen trabajo y se están viendo los resultados en el atletismo uruguayo”, afirmó.

El atleta también contó que la estrategia para esta carrera estaba definida desde antes de la largada y que pudieron cumplir con el objetivo planteado: “la estrategia era ganar el oro y salió el oro, entonces no podemos pedir más”.

Dedicada a quienes lo acompañan

Catrofe eligió reconocer a quienes forman parte de su recorrido deportivo y a las personas que siguieron su actuación: “todo a mi equipo que estuvo trabajando conmigo durante muchos años, al comité, a la federación que también estuvo con nosotros ahí animándonos, apoyándonos”.

También extendió ese reconocimiento a quienes le enviaron mensajes durante la competencia y acompañaron su carrera desde distintos lugares.