Un hombre murió luego de ser atacado por un enjambre de avispas en San Carlos Centro

Tenía 62 años y era oriundo de Granadero Baigorria. En ese momento estaba junto a su esposa y cuñada circulando en auto por un camino rural

Un hombre de 62 años falleció y su esposa y su cuñada tuvieron que ser atendidas en un hospital tras ser atacados por un enjambre de avispas en la zona rural de la localidad de San Carlos Centro.

El trágico incidente se produjo mientras esas personas se desplazaban en auto con las ventanillas bajas, por un camino de tierra y de pronto el habitáculo fue invadido por una nube de esos insectos.

avispas enjambre hombre falleción San Carlos Centro1

La víctima fatal del ataque fue identificada como Benito Fernández, de 62 años, quien vivía en Granadero Baigorria.

Fernández había llegado a San Carlos Centro el sábado en horas de la tarde en compañía de su esposa con la intención de visitar a la hermana de ella, es decir su cuñada. De acuerdo lo que pudo reconstruir, ese día alrededor de las 18, Fernández, su esposa y su cuñada fueron sorprendidos por una "nube” de avispas cuando se desplazaban en auto por una zona rural llamada Olivares, muy cerca del ejido urbano de la localidad.

Las personas atacadas por el enjambre fueron atendidas en el Hospital Pedro Suchón

En declaraciones a La Capital, Carolina Borgna, encargada de la Guardia del Hospital Pedro Suchón de esa esa localidad, indicó que entre las 18.30 y 18.40 ingresó al Samco una comunicación de Bomberos Voluntarios, que es el servicio de emergencia que hay en San Carlos Centro, indicando que estaban trasladando a personas, sin decir cuántas, que habían sido picadas por avispas”.

avispas enjambre picados falleció hombre San Carlos Centro

Cómo fue el ataque de las avispas en San Carlos Centro

“En primer lugar, llegaron dos mujeres que fueron trasladas en un auto particular, es decir la esposa del señor que falleció y la cuñada que es oriunda de San Carlos Centro. Una de ellas presentaba el cuadro más complicado por falta de aire y dolores. A las dos se les realizaron todas las atenciones de rigor para este tipo de situaciones y quedaron estabilizadas. Al rato, ingresó la ambulancia que traía al hombre, ya prácticamente sin signos vitales. Se hicieron maniobras de RCP, pero los resultados fueron negativos”, indicó la médica.

Según el testimonio que brindaron las mujeres que acompañaban a Fernández, los tres iban en auto por ese camino rural, con las ventanillas bajas, cuando de pronto el auto fue invadido por un enjambre de avispas.

Borgna rememoró: “La cuñada del señor fallecido contó que en la desesperación por huir de las avispas, los tres bajaron del auto y empezaron a correr. Una de las mujeres pudo llamar por teléfono a familiares. Ellos se comunicaron con los bomberos y fueron los familiares quienes acudieron a buscar a las mujeres. De hecho las mujeres fueron trasladadas al Samco por allegados. Los bomberos relatan que cuando llegaron al lugar, el hombre yacía inconsciente en el piso rodeado por las avispas y que les costó mucho acercarse y moverlo”.

En cuanto al estado de salud de las mujeres que estaban con Fernández, Borgna precisó: “La esposa tuvo un episodio de vómitos, pero se recuperó enseguida y fue dada alta el mismo sábado a la noche; la cuñada, en tanto, estuvo más complicada, pero se le hizo todo el tratamiento pertinente y quedó internada hasta el domingo a la mañana”. Con respecto a Fernández, el personal de Samco tomó conocimiento que era una persona alérgica y que esa condición habría desencadenado el cuadro que le causó la muerte. “Se le hicieron las maniobras de RCP, pero lamentablemente no pudo salir”, agregó la encargada de la guardia.