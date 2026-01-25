Uno Santa Fe | Ovación | Copa Federación

Se pone en marcha la Copa Federación 2026 con la participación de 40 clubes de Santa Fe

Ateneo Inmaculada, El Quillá, Ciclón Racing y Sportivo Guadalupe serán los representantes de la Liga Santafesina, los cuales jugarán este domingo.

25 de enero 2026 · 10:00hs
Ateneo Inmaculada debutará en la autopista frente a San Lorenzo de Esperanza.

Este domingo 25 se abrirá el telón de la Copa Federación, certamen provincial organizado por la Federación Santafesina de Fútbol. El torneo tendrá la participación de 40 clubes, que jugarán en diferentes grupos y el sueño en esta temporada es llegar a jugar la Copa Santa Fe 2026. La Liga Santafesina de Fútbol tendrá cuatro representantes y son Náutico El Quillá, Sportivo Guadalupe, Náutico El Quillá y Ciclón Racing.

Arranca la Copa Federación

La Copa Federación es el torneo que se consolida como el segundo certamen a nivel provincial, detrás de la Copa Santa Fe y reúne a clubes de distintas localidades. El último campeón fue Centenario de San José de Esquina, que derrotó a Atlético Tostado, con un global de 5 a 2.

Por segundo año consecutivo, el torneo repetirá el mismo esquema con fase de grupos. Serán 40 equipos, divididos en 10 zonas de cuatro, a una sola rueda de todos contra todos. El formato hará que algunos clubes jueguen más partidos como locales y otros como visitantes.

Los primeros de cada grupo clasificarán directamente a los octavos de final, mientras que los seis mejores segundos, surgidos de una tabla general, completarán el cuadro. A partir de allí, se jugarán llaves eliminatorias de ida y vuelta hasta coronar al campeón.

En esta temporada habrá un premio extra para los equipos que alcancen los cuartos de final, se asegurarán un lugar en la Copa Santa Fe 2026. Unión de Santa Fe es el último campeón en este torneo tras vencer por penales 3 a 2 a Centenario de San José de la Esquina, en el estadio 15 de Abril.

Debutan los cuadros santafesinos

Por la Zona 4, desde las 17 y en el estadio Eladio Romeo Rosso, Sportivo Guadalupe jugará frente a Barrio Oeste de Gálvez. La terna arbitral proviene de la Liga Esperancina y será encabezada por Sebastián Medina, secundado a su vez por Maximiliano Crucci y Jonatan Núñez.

En el mismo grupo, en el estadio Eliseo Videla pero desde las 18.30, Ciclón Racing visita a Sportivo y Recreativo Videla con el arbitraje Sebastián Sánchez, asistido por Tomás Tapponier y Emiliano Cainero, los tres de la Liga Esperancina.

image
En la ciudad de Esperanza, N&aacute;utico El Quill&aacute; visitar&aacute; a Sportivo del Norte.

Por la Zona 5, desde las 17 y en el Campo de Deportes ubicado a la vera de la Autopista Santa Fe-Rosario, Ateneo Inmaculada se medirá contra San Lorenzo de Esperanza bajo el control de las acciones de Marcos Gutiérrez, quien tendrá como asistentes de línea a Gabriel Pascua y Franco Catalano, todos de la Liga Galvense.

Por el mismo grupo, pero desde las 18 y en el estadio Ermelindo Oclides Dutruel, Náutico El Quillá visitará a Sportivo del Norte, encuentro que tendrá a Sebastián Yori de la Liga Rafaelina como encargado de impartir justicia. Los jueces de línea serán Joaquín Zbrun y Sergio Iñíguez.

