En Boca ya preparan la escoba tras quedar fuera del Clausura

Boca vive un mal momento tras la caída de este domingo por 1 a 0 frente a Racing, en La Bombonera, por la semifinal del Torneo Clausura

8 de diciembre 2025 · 18:33hs
Boca vive un mal momento tras la caída de este domingo por 1 a 0 frente a Racing, en La Bombonera, por la semifinal del Torneo Clausura. Trascendió que se viene una limpieza en el Xeneize y se irían al menos nueve jugadores. Se rearmará el plantel a partir de enero para afrontar un 2026 cargado, donde volverá a jugar la Libertadores.

Los jugadores de Boca que se irían

Uno de ellos es el defensor Nicolás Figal, quien comenzó el semestre como titular ante Benfica en el Mundial de Clubes, pero su expulsión cambió su situación en el plantel. Además se lesionó y la dupla Di Lollo-Costa funcionó a la perfección por lo que perdió totalmente la titularidad.

Otro de los apuntados sería el peruano Luis Advíncula, quien comenzó siendo titular en el Mundial de Clubes, y luego perdió la titularidad a manos de Juan Barinaga. El caso de Cristian Lema es distinto, ya que fue borrado por Miguel Russo (ya fallecido). Su vínculo finaliza a fin de año y no seguirá en el Xeneize una vez termine el 2025.

En tanto, el arquero Javier García no jugó durante este año. Deberá ver si continúa en la actividad y si decide ponerle punto final a su carrera. El colombiano Frank Fabra fue tenido en cuenta por Russo, pero juega. Su contrato vence a finales de diciembre y es un hecho que no renovará. Hace casi 10 años que está en el Auriazul.

Ignacio Miramón también se marcharía. Llegó a préstamo desde el fútbol francés como una gran apuesta, pero se terminó diluyendo a lo largo del año. Su último partido fue ante Estudiantes el 20 de abril cuando Fernando Gago era el DT.

Lucas Blondel también fue marginado Miguel Russo en el comienzo de su tercer ciclo. Nunca encajó en su sistema y su situación siguió así con Úbeda.

Lucas Janson apenas jugó durante el primer semestre y en este tramo del año, sólo disputó 6 minutos en Boca. Por último, Agustín Martegani fue titular en el partido ante Aldosivi el 22 de febrero de este año. A partir de ahí, dejó su lugar y nunca más volvió a jugar.

