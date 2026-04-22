Tras el pedido de Colón para levantar la sanción en la tribuna norte, ¿qué pasará ante Godoy Cruz?

Seguridad de la provincia analiza levantar una parte de la sanción en Colón, de cara al duelo ante Godoy Cruz. ¿De qué se trata?

Colón volvió a mover fichas en la previa de un partido clave. La dirigencia realizó gestiones para que se levante la sanción que pesa sobre la tribuna norte del Estadio Brigadier General Estanislao López, de cara al cruce del domingo frente a Godoy Cruz.

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La medida disciplinaria sigue vigente desde el episodio ocurrido ante San Miguel, cuando apareció una bandera con la inscripción “La mafia no se traiciona – Barrio Centenario”, situación que derivó en la intervención de las autoridades provinciales.

Un pedido concreto de Colón y una respuesta parcial

En las últimas horas, el club buscó flexibilizar las restricciones para recuperar el color habitual de ese sector. Sin embargo, según pudo saberse, la postura oficial sería mantener la prohibición de banderas.

No obstante, podría haber una apertura en otro aspecto: se evalúa permitir el ingreso de instrumentos musicales y de percusión, algo que había sido solicitado expresamente por la institución rojinegra.

Un antecedente reciente

La sanción ya había generado polémica en el encuentro ante Racing de Córdoba, el primero en el que se aplicaron las restricciones. En aquella oportunidad, el director provincial de Seguridad en Eventos Masivos, Fernando Peverengo, había sido claro: la resolución administrativa estaba firme, aunque su continuidad dependería del comportamiento del público.

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“Vamos a analizar cómo transcurre el partido y, si no hay situaciones anómalas, podemos repensar la medida”, había anticipado el funcionario.

Un nuevo foco de tensión

Lejos de desactivarse, el tema volvió a escalar en el último partido como local, donde se observó otra bandera en la cabecera norte, esta vez con un mensaje dirigido directamente contra Peverengo.

Ese episodio reavivó la tensión y condiciona cualquier intento de levantar completamente la sanción en el corto plazo.

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Con este panorama, Colón se prepara para recibir a Godoy Cruz en un clima particular. Mientras en lo deportivo el equipo necesita el respaldo de su gente en un duelo determinante, en lo institucional continúa la negociación para recuperar la normalidad en una de las tribunas más representativas.

Por ahora, la apertura sería parcial. Y el comportamiento del público volverá a estar bajo la lupa.