La Liga Nacional levanta el telón de la semana con dos duelos de alto voltaje

Obras recibe a Instituto en el Templo del Rock, mientras que Boca se mide con Independiente de Oliva en La Bombonerita por la Liga Nacional.

La Liga Nacional de Básquet pone primera en la semana con dos partidos que prometen intensidad y puntos importantes en la recta final de la fase regular. En la Ciudad de Buenos Aires, Obras Basket será local ante Instituto de Córdoba, mientras que Boca Juniors recibirá a Independiente de Oliva.

Desde las 20, en el Templo del Rock, Obras volverá a presentarse ante su público luego de una exigente gira de cuatro partidos. El equipo porteño llega entonado tras una ajustada victoria en doble suplementario ante San Martín de Corrientes por 89-87, con una actuación destacada de Ty Sabin (35 puntos) y Federico Zezular (19).

Con un récord de 19 triunfos y 13 derrotas, el “Rockero” ya aseguró su lugar en los playoffs y buscará seguir escalando posiciones.

Del otro lado estará Instituto, que también llega en buen momento. La “Gloria” se ubica séptima con marca de 20-14 y viene de superar a Gimnasia de Comodoro por 84-77, con Javier Saiz como figura (27 puntos). El antecedente reciente favorece a los cordobeses, que se impusieron 79-71 en el duelo disputado en Córdoba esta temporada.

Boca busca recuperar la fortaleza ante Independiente

A partir de las 20.30, la acción se trasladará a La Bombonerita, donde Boca intentará reponerse de su última caída. El equipo xeneize perdió ante Ferro Carril Oeste por 90-81, en un partido donde no logró sostener su habitual solidez como local.

Con un récord de 20-14, Boca se ubica en la octava posición y ya tiene asegurada su clasificación a la postemporada, aunque buscará mejorar su ubicación en la tabla.

Enfrente estará Independiente de Oliva, que llega en alza tras una victoria clave en tiempo suplementario ante Atenas de Córdoba por 108-104. El conjunto cordobés ocupa el noveno puesto con un registro de 19-14 y apunta a cerrar la fase regular de la mejor manera posible para encarar los playoffs.

Jornada clave en la recta final

Con los equipos peleando por posicionarse de cara a la postemporada, la doble propuesta en Buenos Aires abre una semana determinante en la Liga Nacional. Cada partido empieza a valer más, y tanto Obras, Instituto, Boca e Independiente saben que un triunfo puede marcar la diferencia en el camino hacia los playoffs.