Uno Santa Fe | Ovación | Liga Nacional

La Liga Nacional levanta el telón de la semana con dos duelos de alto voltaje

Obras recibe a Instituto en el Templo del Rock, mientras que Boca se mide con Independiente de Oliva en La Bombonerita por la Liga Nacional.

Ovación

Por Ovación

13 de abril 2026 · 13:01hs
La Liga Nacional levanta el telón de la semana con dos duelos de alto voltaje

La Liga Nacional de Básquet pone primera en la semana con dos partidos que prometen intensidad y puntos importantes en la recta final de la fase regular. En la Ciudad de Buenos Aires, Obras Basket será local ante Instituto de Córdoba, mientras que Boca Juniors recibirá a Independiente de Oliva.

Obras e Instituto, un cruce con aspiraciones altas en la Liga Nacional

Desde las 20, en el Templo del Rock, Obras volverá a presentarse ante su público luego de una exigente gira de cuatro partidos. El equipo porteño llega entonado tras una ajustada victoria en doble suplementario ante San Martín de Corrientes por 89-87, con una actuación destacada de Ty Sabin (35 puntos) y Federico Zezular (19).

Con un récord de 19 triunfos y 13 derrotas, el “Rockero” ya aseguró su lugar en los playoffs y buscará seguir escalando posiciones.

Del otro lado estará Instituto, que también llega en buen momento. La “Gloria” se ubica séptima con marca de 20-14 y viene de superar a Gimnasia de Comodoro por 84-77, con Javier Saiz como figura (27 puntos). El antecedente reciente favorece a los cordobeses, que se impusieron 79-71 en el duelo disputado en Córdoba esta temporada.

Boca busca recuperar la fortaleza ante Independiente

A partir de las 20.30, la acción se trasladará a La Bombonerita, donde Boca intentará reponerse de su última caída. El equipo xeneize perdió ante Ferro Carril Oeste por 90-81, en un partido donde no logró sostener su habitual solidez como local.

Con un récord de 20-14, Boca se ubica en la octava posición y ya tiene asegurada su clasificación a la postemporada, aunque buscará mejorar su ubicación en la tabla.

Enfrente estará Independiente de Oliva, que llega en alza tras una victoria clave en tiempo suplementario ante Atenas de Córdoba por 108-104. El conjunto cordobés ocupa el noveno puesto con un registro de 19-14 y apunta a cerrar la fase regular de la mejor manera posible para encarar los playoffs.

Jornada clave en la recta final

Con los equipos peleando por posicionarse de cara a la postemporada, la doble propuesta en Buenos Aires abre una semana determinante en la Liga Nacional. Cada partido empieza a valer más, y tanto Obras, Instituto, Boca e Independiente saben que un triunfo puede marcar la diferencia en el camino hacia los playoffs.

Liga Nacional Boca Instituto
Noticias relacionadas
union, ante un desafio limite en la bombonerita por la liga nacional

Unión, ante un desafío límite en la Bombonerita por la Liga Nacional

noche vibrante en la liga nacional: triunfos clave y finales al limite en distintos frentes

Noche vibrante en la Liga Nacional: triunfos clave y finales al límite en distintos frentes

boca se lo llevo con oficio: victoria trabajada ante san lorenzo

Boca se lo llevó con oficio: victoria trabajada ante San Lorenzo

racing podra llevar hinchas a mar del plata ante aldosivi

Racing podrá llevar hinchas a Mar del Plata ante Aldosivi

Lo último

Unión ya palpita su aniversario 119 con otra fiesta multitudinaria frente al 15 de Abril

Unión ya palpita su aniversario 119 con otra fiesta multitudinaria frente al 15 de Abril

Racing podrá llevar hinchas a Mar del Plata ante Aldosivi

Racing podrá llevar hinchas a Mar del Plata ante Aldosivi

Colón es cada vez más fuerte de local y se vuelve intimidante para cualquiera

Colón es cada vez más fuerte de local y se vuelve intimidante para cualquiera

Último Momento
Unión ya palpita su aniversario 119 con otra fiesta multitudinaria frente al 15 de Abril

Unión ya palpita su aniversario 119 con otra fiesta multitudinaria frente al 15 de Abril

Racing podrá llevar hinchas a Mar del Plata ante Aldosivi

Racing podrá llevar hinchas a Mar del Plata ante Aldosivi

Colón es cada vez más fuerte de local y se vuelve intimidante para cualquiera

Colón es cada vez más fuerte de local y se vuelve intimidante para cualquiera

Apertura: el clásico entre Unión y Colón el Malvicino capta la atención de la fecha 6 en la A1

Apertura: el clásico entre Unión y Colón el Malvicino capta la atención de la fecha 6 en la A1

Números que explican por qué Colón batió a Racing (C) para cortarse arriba en la zona A

Números que explican por qué Colón batió a Racing (C) para cortarse arriba en la zona A

Ovación
Budiño llevó tranquilidad tras el susto: Estoy bien, ya sin dolor

Budiño llevó tranquilidad tras el susto: "Estoy bien, ya sin dolor"

¿Ahora sí Colón tiene mayor peso en AFA?

¿Ahora sí Colón tiene mayor peso en AFA?

Unión se ilusiona con los primeros tiempos y se decepciona con los segundos tiempos

Unión se ilusiona con los primeros tiempos y se decepciona con los segundos tiempos

Tres al hilo y sin goles en contra: Colón recupera una marca que hacía tiempo no conseguía

Tres al hilo y sin goles en contra: Colón recupera una marca que hacía tiempo no conseguía

Wanchope Ábila, otra caída en su carrera: fue apartado en Estudiantes de Río Cuarto

Wanchope Ábila, otra caída en su carrera: fue apartado en Estudiantes de Río Cuarto

Policiales
Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los viajes fantasma: detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Escenario
Tan Biónica hizo vibrar Santa Fe antes 25.000 personas en una noche histórica

Tan Biónica hizo vibrar Santa Fe antes 25.000 personas en una noche histórica

El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

Últimos días para participar de Foro Abierto Letras 2026

Últimos días para participar de Foro Abierto Letras 2026

Llega a Tribus Cerati Infinito: el mejor homenaje a Gustavo Cerati y Soda Stereo en formato sinfónico

Llega a Tribus "Cerati Infinito": el mejor homenaje a Gustavo Cerati y Soda Stereo en formato sinfónico

La Re Fiesta llega a HUB con todos los clásicos de la cumbia, reggaetón y pop de los 90s y 00s

La Re Fiesta llega a HUB con todos los clásicos de la cumbia, reggaetón y pop de los 90's y 00's