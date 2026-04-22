Uno Santa Fe | Información General | Tierra

Día de la Tierra: la urgencia de pasar de la conciencia a la acción regenerativa

Por un futuro de la Tierra donde la sostenibilidad deje de ser una opción y se convierta en la base del sistema social y económico

22 de abril 2026 · 10:07hs
Se celebra el Día de la Tierra para concientizar sobre el ecosistema que habitamos

Se celebra el Día de la Tierra para concientizar sobre el ecosistema que habitamos
Se celebra el Día de la Tierra para concientizar sobre el ecosistema que habitamos

Gemini

Se celebra el Día de la Tierra para concientizar sobre el ecosistema que habitamos
El doodle de Google para conmemorar el Día de la Tierra

El doodle de Google para conmemorar el Día de la Tierra

El Día de la Tierra se celebra el 22 de abril de cada año para concientizar sobre la protección del medio ambiente y promover la sostenibilidad. Esta fecha conmemora el nacimiento del movimiento ambientalista moderno en 1970 y hoy moviliza a millones de personas en más de 193 países.

Cada 22 de abril, el calendario nos recuerda que habitamos un ecosistema finito y delicado. Sin embargo, en el contexto actual, el Día de la Tierra ya no puede ser solo una jornada de reflexión o de gestos simbólicos; debe consolidarse como un punto de inflexión para la implementación de políticas ambientales rigurosas y cambios de hábito estructurales.

Día de la Tierra sustentabilidad medio ambiente doodle Google
El ddodle de Google para conmemorar el Día de la Tierra

El ddodle de Google para conmemorar el Día de la Tierra

La Tierra y un llamado a la responsabilidad compartida

La crisis climática y la pérdida de biodiversidad no son amenazas distantes, sino realidades que impactan directamente en la seguridad alimentaria, la salud pública y la economía global. Si bien la responsabilidad de las grandes industrias es determinante para reducir las emisiones de carbono, el compromiso ciudadano y la presión social son los motores que aceleran las transiciones gubernamentales hacia energías limpias y economías circulares.

Día de la Tierra sustentabilidad medio ambiente3

Desafíos locales y globales

El lema de este año pone el foco en la reducción drástica de los plásticos y la restauración de los ecosistemas degradados. No se trata únicamente de "no contaminar", sino de participar activamente en la regeneración de nuestro entorno. Desde la protección de los humedales hasta la gestión eficiente de residuos en las ciudades, cada acción cuenta en la construcción de un paradigma más equilibrado.

Día de la Tierra sustentabilidad medio ambiente

La tecnología como aliada

Afortunadamente, contamos con herramientas de innovación que permiten optimizar procesos y monitorear el impacto ambiental con una precisión inédita. La clave reside en integrar este conocimiento técnico con una ética del cuidado que priorice la preservación de los recursos naturales para las próximas generaciones.

Celebrar la Tierra es, en última instancia, un acto de supervivencia y respeto. Es entender que no somos dueños del planeta, sino sus custodios.

Origen de la celebración: por primera vez el 22 de abril de 1970, impulsado por el senador estadounidense Gaylord Nelson para fomentar la conciencia ambiental.

Lema 2026: bajo el lema "Nuestro poder, nuestro planeta", se invita a la responsabilidad colectiva ante la crisis ambiental.

Objetivo: promover la armonía con la naturaleza, proteger la biodiversidad y combatir el cambio climático.

Acciones: se realizan eventos mundiales enfocados en la educación, limpieza de ecosistemas y presión para políticas ambientales.

La celebración busca recordar que la Tierra y sus ecosistemas nos dan vida, y es responsabilidad de todos preservar el único hogar.

Tierra protección medio ambiente Dia de la Tierra
Noticias relacionadas
El horóscopo diario

Horóscopo: predicciones signo por signo

La administración de Donald Trump prohibirá la entrada a los hinchas al Mundial de Estados Unidos si tuvieran expresiones antisemitas

Alerta hinchas: Estados Unidos prohibirá el ingreso de "antisemitas" al Mundial 2026 y vigilará las redes

Sigue la alerta por la fiebre chikungunya

Sigue la alerta por la fiebre chikungunya y Santa Fe reportó su primer caso

73% de los trabajadores más jóvenes prioriza el bienestar personal, la flexibilidad horaria y el equilibrio entre la vida personal y las obligaciones laborales

Trabajadores argentinos desmotivados ante un ascenso: "Por esa plata me quedo donde estoy"

Lo último

Budiño volvió y Medrán tiene un dilema bajo los tres palos en Colón

Budiño volvió y Medrán tiene un dilema bajo los tres palos en Colón

De Cecco sigue al mando: el símbolo que lidera la nueva era del vóley argentino

De Cecco sigue al mando: el símbolo que lidera la nueva era del vóley argentino

Alto Verde: una balacera dejó dos heridos y policías atacados a tiros

Alto Verde: una balacera dejó dos heridos y policías atacados a tiros

Último Momento
Budiño volvió y Medrán tiene un dilema bajo los tres palos en Colón

Budiño volvió y Medrán tiene un dilema bajo los tres palos en Colón

De Cecco sigue al mando: el símbolo que lidera la nueva era del vóley argentino

De Cecco sigue al mando: el símbolo que lidera la nueva era del vóley argentino

Alto Verde: una balacera dejó dos heridos y policías atacados a tiros

Alto Verde: una balacera dejó dos heridos y policías atacados a tiros

En la cornisa: Unión busca reacción y Madelón mueve el tablero

En la cornisa: Unión busca reacción y Madelón mueve el tablero

En medio de las amenazas a las escuelas, la Universidad Católica de Santa Fe recibió mails intimidantes

En medio de las amenazas a las escuelas, la Universidad Católica de Santa Fe recibió mails intimidantes

Ovación
Cecotti y un fuerte mensaje: El déficit de Unión no pasa por el básquet

Cecotti y un fuerte mensaje: "El déficit de Unión no pasa por el básquet"

Cecotti puso en pausa las definiciones: En 20 o 30 días analizaremos qué hacer con la plaza

Cecotti puso en pausa las definiciones: "En 20 o 30 días analizaremos qué hacer con la plaza"

Se viene el segundo capítulo de la Copa Santa Fe de rugby

Se viene el segundo capítulo de la Copa Santa Fe de rugby

De Cecco sigue al mando: el símbolo que lidera la nueva era del vóley argentino

De Cecco sigue al mando: el símbolo que lidera la nueva era del vóley argentino

La ciudad se divide en dos con el Clásico Santafesino de Reserva

La ciudad se divide en dos con el Clásico Santafesino de Reserva

Policiales
Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los viajes fantasma: detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Escenario
Del cuarteto al mejor rock nacional del país: Q Lokura y Calamaro se presentan en el Estadio Cubierto de Unión en abril

Del cuarteto al mejor rock nacional del país: Q' Lokura y Calamaro se presentan en el Estadio Cubierto de Unión en abril

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

Show histórico: Don Osvaldo regresa a Santa Fe para reencontrarse con su público

Show histórico: Don Osvaldo regresa a Santa Fe para reencontrarse con su público

Winona Riders llega a Santa Fe con su gira Cero por Ciento

Winona Riders llega a Santa Fe con su gira "Cero por Ciento"

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo