Nueva hora y árbitro para la vuelta de la final de la Copa Santa Fe entre Unión y Centenario

Se armó la vuelta de la final de la Copa Santa Fe entre Unión y Centenario de San José de la Esquina en el estadio 15 de Abril

6 de octubre 2025 · 19:41hs
La edición 2025 de la Copa Santa Fe llega a su final y el próximo fin de semana habrá campeón. Unión recibirá el sábado a Centenario de San José de la Esquina en el Estadio 15 de Abril y habrá vuelta olímpica. Uno de los dos se quedará con el preciado trofeo y para este compromiso, desde la Federación Santafesina se dieron a conocer detalles importantes.

El encuentro, que tendrá lugar en la cancha principal del Tatengue, comenzará a las 17.30. Inicialmente estaba pactado para las 15, pero se corrió para que no se pise con la definición de las chicas por el ascenso a la Primera División de AFA.

Los árbitros para la vuelta de la final de la Copa Santa Fe

Árbitro principal: Leandro Aragno

Asistente 1: Facundo Rodríguez

Asistente 2: Axel Perlo

Cuarto árbitro: Franco Ceballos

Recordemos que en el cotejo de ida disputado en San José de la Esquina hubo empate en uno (goles de Cicarelli y Aguirre).

