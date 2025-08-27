Messi podría sumar minutos este miércoles ante Orlando City

Inter Miami se mide este miércoles ante Orlando City por las semifinales de la Leagues Cup, con la chance de que Lionel Messi pueda tener minutos

Los seguidores del astro Lionel Messi esperan por su regreso en el Inter Miami. Leo, que viene de una lesión muscular, está por volver.

Antes del duelo ante Orlando City por las semifinales de la Leagues Cup, el ayudante de campo de Javier Mascherano en Inter Miami, Javier Morales, dejó la puerta abierta para su regreso.

Morales confirmó que La Pulga se entrenó a la par de sus compañeros e igualmente esperarán hasta antes del partido para decidir si es titular o no, "Jordi (Alba) y Leo entrenaron con nosotros, lo hicieron bien. Completaron el entrenamiento. Vamos a ver cómo se sienten en el transcurso del día. Mañana tomaremos una decisión para el partido. Por suerte entrenaron y es algo súper positivo. Tenemos que esperar", dijo.

Morales es cauto al remarcar que las lesiones musculares son "procesos" diarios: "Deseamos que esté en la convocatoria. Este tipo de lesiones musculares son un proceso durante el día, hay que ver cómo se levanta al día siguiente. Imagino que va a estar, pero todavía no mandamos la lista", finalizó.

Cuándo juega Inter Miami vs Orlando City, por la semifinal de la Leagues Cup

El Inter Miami de Messi y Orlando City se medirán este miércoles desde las 21.30 en el Chase Stadium por las semifinales de la Leagues Cup 2025, en una nueva edición del Clásico del Sol.