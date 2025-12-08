Con el cotejo entre Almagro B y Kimberley este lunes comenzará un nuevo capítulo del certamen que define posiciones en el nivel A2 del Torneo Oficial. Este martes será el turno del cruce entre UNL y Santa Rosa. A continuación, los detalles:
En Esperanza inicia la fecha 4 del Reposicionamiento A2 del Oficial
Por Ovación
8 de diciembre 2025 · 16:11hs
TORNEO DE REPOSICIONAMIENTO DEL OFICIAL - FECHA 4
Lunes 8 de diciembre
21.30 Almagro B vs. Kimberley
Martes 9 de diciembre
21.30 UNL vs. Santa Rosa (en Santa Rosa)
CUST B 20 - Centenario 0
TABLA DE POSICIONES
Almagro B 6 (3-0); UNL y Macabi 5 (2-1); Kimberley y Santa Rosa 3 (1-1); CUST B 3 (0-3)