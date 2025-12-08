Uno Santa Fe | Ovación | Oficial

En Esperanza inicia la fecha 4 del Reposicionamiento A2 del Oficial

Con el cotejo entre Almagro B y Kimberley comenzará un nuevo capítulo del certamen que define posiciones en el nivel A2 del Torneo Oficial

Ovación

Por Ovación

8 de diciembre 2025 · 16:11hs
En Esperanza inicia la fecha 4 del Reposicionamiento A2 del Oficial

Con el cotejo entre Almagro B y Kimberley este lunes comenzará un nuevo capítulo del certamen que define posiciones en el nivel A2 del Torneo Oficial. Este martes será el turno del cruce entre UNL y Santa Rosa. A continuación, los detalles:

TORNEO DE REPOSICIONAMIENTO DEL OFICIAL - FECHA 4

Lunes 8 de diciembre

21.30 Almagro B vs. Kimberley

Martes 9 de diciembre

21.30 UNL vs. Santa Rosa (en Santa Rosa)

CUST B 20 - Centenario 0

TABLA DE POSICIONES

Almagro B 6 (3-0); UNL y Macabi 5 (2-1); Kimberley y Santa Rosa 3 (1-1); CUST B 3 (0-3)

Oficial Almagro Kimberley
Noticias relacionadas
banco provincial se quedo con el oficial u21 en barrio roma

Banco Provincial se quedó con el Oficial U21 en barrio Roma

colon (sj) y cust a mantuvieron la categoria en el oficial prefederal

Colón (SJ) y CUST A mantuvieron la categoría en el Oficial Prefederal

argentina se despidio del mundial con un agonico triunfo ante tunez

Argentina se despidió del Mundial con un agónico triunfo ante Túnez

divisiones inferiores de la asb: el resumen de un fin de semana con definiciones

Divisiones inferiores de la ASB: el resumen de un fin de semana con definiciones

Lo último

Argentina se despidió del Mundial con un agónico triunfo ante Túnez

Argentina se despidió del Mundial con un agónico triunfo ante Túnez

El técnico de la reserva de Colón, otro tema por resolver

El técnico de la reserva de Colón, otro tema por resolver

Roberto Falistocco: Noviembre de 2026 es el momento de finalizar mi carrera en el Poder Judicial

Roberto Falistocco: "Noviembre de 2026 es el momento de finalizar mi carrera en el Poder Judicial"

Último Momento
Argentina se despidió del Mundial con un agónico triunfo ante Túnez

Argentina se despidió del Mundial con un agónico triunfo ante Túnez

El técnico de la reserva de Colón, otro tema por resolver

El técnico de la reserva de Colón, otro tema por resolver

Roberto Falistocco: Noviembre de 2026 es el momento de finalizar mi carrera en el Poder Judicial

Roberto Falistocco: "Noviembre de 2026 es el momento de finalizar mi carrera en el Poder Judicial"

Divisiones inferiores de la ASB: el resumen de un fin de semana con definiciones

Divisiones inferiores de la ASB: el resumen de un fin de semana con definiciones

En Esperanza inicia la fecha 4 del Reposicionamiento A2 del Oficial

En Esperanza inicia la fecha 4 del Reposicionamiento A2 del Oficial

Ovación
El técnico de la reserva de Colón, otro tema por resolver

El técnico de la reserva de Colón, otro tema por resolver

Tras el descenso de Fortaleza, ¿será la hora del regreso de Emanuel Britez a Unión?

Tras el descenso de Fortaleza, ¿será la hora del regreso de Emanuel Britez a Unión?

Los dos históricos jugadores de Unión a los que Madelón le marcó la puerta de salida

Los dos históricos jugadores de Unión a los que Madelón le marcó la puerta de salida

Gran expectativa en Colón por el desembarco de Colotto: ¿cuáles serán las primeras decisiones?

Gran expectativa en Colón por el desembarco de Colotto: ¿cuáles serán las primeras decisiones?

Unión ya toma nota: sorteo, formato y participantes de la Copa Argentina 2026

Unión ya toma nota: sorteo, formato y participantes de la Copa Argentina 2026

Policiales
Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Escenario
Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza Una Mágica Navidad

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza "Una Mágica Navidad"

Presentan el libro Atavíos de la nostalgia

Presentan el libro "Atavíos de la nostalgia"

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: Tengo que resolver algunas cositas

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: "Tengo que resolver algunas cositas"

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"