En Esperanza inicia la fecha 4 del Reposicionamiento A2 del Oficial

Con el cotejo entre Almagro B y Kimberley este lunes comenzará un nuevo capítulo del certamen que define posiciones en el nivel A2 del Torneo Oficial. Este martes será el turno del cruce entre UNL y Santa Rosa. A continuación, los detalles: