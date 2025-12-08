Divisiones inferiores de la ASB: el resumen de un fin de semana con definiciones

Pasó un fin de semana con importantes definiciones en las divisiones inferiores de la ASB. A continuación, el repaso

El fin de semana del feriado del 8 de diciembre no solo modificó rutinas: también marcó cierre, emociones y resoluciones importantes en las Divisiones Inferiores en la ASB. Con varias categorías disputando sus últimas fechas, el sábado dejó un puñado de resultados determinantes y el cierre de temporada para numerosos elencos.