Divisiones inferiores de la ASB: el resumen de un fin de semana con definiciones

Pasó un fin de semana con importantes definiciones en las divisiones inferiores de la ASB. A continuación, el repaso

8 de diciembre 2025 · 16:21hs
El fin de semana del feriado del 8 de diciembre no solo modificó rutinas: también marcó cierre, emociones y resoluciones importantes en las Divisiones Inferiores en la ASB. Con varias categorías disputando sus últimas fechas, el sábado dejó un puñado de resultados determinantes y el cierre de temporada para numerosos elencos.

En un clima ideal para competir, los distintos clubes salieron a la cancha para completar el calendario y definir posiciones pendientes. Entre luchas por campeonatos, puestos de clasificación y despedidas de año, cada categoría aportó su cuota de tensión y entusiasmo.

DIVISIONES INFERIORES DE LA ASB

U13 Argentino 70 - Regatas Coronda 69 (Puesto 13)

U15 Argentino 83 - Colón (SJ) 61 (Puesto 7)

U15 Alma Juniors 66 - CUST A 47 (Puesto 5)

U15 Almagro 62 - Centenario 67 (Puesto 11)

CATEGORÍAS DESARROLLO

U13 Alma Juniors 73 - Regatas (SF) B 59 (Puesto 3)

U13 Argentino 47 - Ateneo 40 (Puesto 5)

U15 Atlético Arroyo Leyes 59 - Gimnasia 25 (Reclasificación)

ASB inferiores Regatas Coronda
