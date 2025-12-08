Uno Santa Fe | Colón | Colón

El técnico de la reserva de Colón, otro tema por resolver

Con la llegada de Diego Colotto como mánager se buscarán resolver varios temas en Colón, entre ellos el DT de la reserva. Martín Minella, más afuera que adentro

8 de diciembre 2025 · 16:55hs
El técnico de la reserva de Colón, otro tema por resolver

La nueva conducción de Colón empieza a mover piezas y uno de los temas en agenda es quién será el técnico de la reserva para la temporada 2026. Si bien el presidente José Alonso no se refirió al tema en sus primeras declaraciones, todo indica que Martín Minella no seguirá.

Con la llegada de Diego Colotto como mánager —quien asumirá formalmente este martes por la tarde, pero que desde este lunes ya está en Santa Fe interiorizándose de todos los temas—, la decisión sobre la tercera división está entre los puntos.

Martín Minella no sería como DT de la reserva de Colón

Minella viene de un año particular, donde Colón volvió a competir en inferiores y en la reserva de AFA tras el descenso. Su trabajo permitió sostener la estructura en un contexto complejo para el club, pero de todos modos su continuidad parece más lejana que cercana. Las señales internas apuntan a una renovación total del proyecto formativo, buscando una identidad que acompañe la reconstrucción deportiva. No olvidar también que Minella fue crítico del estado de la pensión y los campos de juego cuando tomó las riendas en la pasada conducción.

Minella, con escasas chances de seguir en Colón.

La resolución no debería tardar. Con Colotto comenzando su ciclo, la elección del técnico será parte del diseño deportivo para 2026, donde se pretende ordenar scouting, proyección y desarrollo juvenil. En ese nuevo esquema, Minella hoy aparece más afuera que adentro.

Colón se prepara para una nueva etapa. La reserva también y en los próximos días, el nombre del nuevo conductor empezará a tomar forma.

