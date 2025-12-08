Uno Santa Fe | Colón | Colón

Gran expectativa en Colón por el desembarco de Colotto: ¿cuáles serán las primeras decisiones?

Diego Colotto desembarca en Colón, donde será presentado, y se esperan que comiencen a llegar las primeras decisiones para la refundación del plantel.

Ovación

Por Ovación

8 de diciembre 2025 · 10:58hs
Colón transita horas decisivas en su intento por reconstruir su estructura futbolística tras un año complejo. Este martes marcará un punto de partida: Diego Colotto arribará a Santa Fe para firmar su contrato como nuevo secretario deportivo y, a partir de allí, comenzará un proceso que desde la dirigencia describen como una “refundación” de la base profesional.

La presentación de Diego Colotto en Colón

La jornada tendrá un acto formal pero cargado de simbolismo. Colotto rubricará su vínculo y luego será presentado oficialmente en una conferencia de prensa programada para este martes las 18 en el SUM del Hotel de Campo. Allí estará acompañado por miembros de la comisión directiva, que consideran su llegada como una pieza clave para enderezar el funcionamiento deportivo de la institución.

Una de sus primeras tareas será reunirse cara a cara con el entrenador Ezequiel Medrán. En ese encuentro comenzarán a delinear el proyecto futbolístico 2025, que incluye la depuración del plantel, el armado del mercado de pases y la planificación de la pretemporada. Según pudo conocerse, Medrán ya dejó en claro cuáles son los futbolistas que desea retener como base para la reconstrucción: Facundo Castet, Nicolás Talpone, Ignacio Lago y Nicolás Thaller.

El resto de los profesionales quedará sujeto a negociaciones de rescisión, incluso aquellos que tienen contrato vigente hasta 2026, como Gonzalo Soto, Luis Miguel “Pulga” Rodríguez, Facundo Castro o Tomás Giménez.

La idea de la nueva estructura deportiva es ambiciosa: incorporar alrededor de 15 refuerzos de jerarquía que acompañen a los juveniles y a los cuatro jugadores considerados imprescindibles por el cuerpo técnico. Colotto y el manager trabajarán en paralelo para definir los perfiles de cada puesto a reforzar y abrir las conversaciones con los primeros apuntados.

Los objetivos inmediatos de la CD de Colón

En simultáneo, la dirigencia deberá resolver cuestiones urgentes para destrabar el funcionamiento cotidiano. El objetivo inmediato es levantar la inhibición que pesa sobre el club en FIFA por la deuda con Alberto Espínola. Ese paso sería vital para moverse con mayor libertad en el mercado de pases. Además, se busca cancelar al menos un mes de sueldo al plantel para que los jugadores levanten la medida de fuerza y retomen los entrenamientos.

Otro punto que se definirá en estas horas será el destino de la pretemporada. Existen altas chances de que Colón se instale en Buenos Aires, donde podría afrontar una seguidilla de amistosos antes del inicio de la competencia oficial.

La llegada de Colotto marca, en definitiva, el comienzo de una etapa en la que Colón intentará reconstruirse desde los cimientos. Con decisiones fuertes en puerta y un trabajo minucioso por delante, el club empieza a trazar el camino de lo que pretende ser su recuperación deportiva.

