Colón (SJ) superó a CUST A por 81 a 67, pero ambos terminaron festejando al completarse la penúltima fecha del cuadrangular repechaje por el Torneo Oficial 2025. Es que a pesar de la victoria de Regatas (SF) sobre el El Quillá por 62 a 59, ninguno de los dos podrá superar al Conquistador y los santotomesinos.
Colón (SJ) y CUST A mantuvieron la categoría en el Oficial Prefederal
28 de noviembre 2025 · 17:31hs
Por ende, los dos equipos que ascendieron el año pasado deberán volver a la A2 para intentar un regreso de cara a la temporada 2027.
TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - REPECHAJE - FECHA 5
Jueves 27 de noviembre
Regatas (SF) 62 (Franco Civetti 15) - El Quillá 59 (Agustín Alvarez 11)
Colón (SJ) 81 (Amaro Bodrone 19) - CUST A 67 (Alejo Soria 22)
TABLA DE POSICIONES
Colón (SJ) 9 (4-1) CUST A 8 (3-2); Regatas (SF) 7 (2-3) y El Quillá 6 (1-4)