Uno Santa Fe | Ovación | Oficial

Colón (SJ) y CUST A mantuvieron la categoría en el Oficial Prefederal

Colón (SJ) superó a CUST A por 81 a 67, pero ambos terminaron festejando al completarse la penúltima fecha del cuadrangular repechaje del Oficial

28 de noviembre 2025 · 17:31hs
Colón (SJ) y CUST A mantuvieron la categoría en el Oficial Prefederal

Colón (SJ) superó a CUST A por 81 a 67, pero ambos terminaron festejando al completarse la penúltima fecha del cuadrangular repechaje por el Torneo Oficial 2025. Es que a pesar de la victoria de Regatas (SF) sobre el El Quillá por 62 a 59, ninguno de los dos podrá superar al Conquistador y los santotomesinos.

Por ende, los dos equipos que ascendieron el año pasado deberán volver a la A2 para intentar un regreso de cara a la temporada 2027.

TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - REPECHAJE - FECHA 5

Jueves 27 de noviembre

Regatas (SF) 62 (Franco Civetti 15) - El Quillá 59 (Agustín Alvarez 11)

Colón (SJ) 81 (Amaro Bodrone 19) - CUST A 67 (Alejo Soria 22)

TABLA DE POSICIONES

Colón (SJ) 9 (4-1) CUST A 8 (3-2); Regatas (SF) 7 (2-3) y El Quillá 6 (1-4)

Oficial Colón (SJ) CUST A
Noticias relacionadas
tiene sede de la final de la copa sudamericana 2026

Tiene sede de la final de la Copa Sudamericana 2026

diego martinez, nuevo entrenador de huracan

Diego Martínez, nuevo entrenador de Huracán

el lamento de colapinto tras clasificar ultimo en la sprint: estuvimos muy lentos y es frustrante

El lamento de Colapinto tras clasificar último en la Sprint: "Estuvimos muy lentos y es frustrante"

colapinto no encontro ritmo y partira ultimo en la sprint de qatar

Colapinto no encontró ritmo y partirá último en la Sprint de Qatar

Lo último

Bernardi, que termina contrato en Colón, estaría en la mira de dos clubes de Primera

Bernardi, que termina contrato en Colón, estaría en la mira de dos clubes de Primera

Tiene sede de la final de la Copa Sudamericana 2026

Tiene sede de la final de la Copa Sudamericana 2026

Diego Martínez, nuevo entrenador de Huracán

Diego Martínez, nuevo entrenador de Huracán

Último Momento
Bernardi, que termina contrato en Colón, estaría en la mira de dos clubes de Primera

Bernardi, que termina contrato en Colón, estaría en la mira de dos clubes de Primera

Tiene sede de la final de la Copa Sudamericana 2026

Tiene sede de la final de la Copa Sudamericana 2026

Diego Martínez, nuevo entrenador de Huracán

Diego Martínez, nuevo entrenador de Huracán

Pulga Rodríguez, en UNO: Fastidioso e incómodo por la situación que vivimos este año

Pulga Rodríguez, en UNO: "Fastidioso e incómodo por la situación que vivimos este año"

Patricia Bullrich sumó una diputada rosarina al bloque libertario

Patricia Bullrich sumó una diputada rosarina al bloque libertario

Ovación
Bernardi, que termina contrato en Colón, estaría en la mira de dos clubes de Primera

Bernardi, que termina contrato en Colón, estaría en la mira de dos clubes de Primera

Colón informó cómo consultar el padrón para las elecciones en el Roque Otrino

Colón informó cómo consultar el padrón para las elecciones en el Roque Otrino

El delantero que vuelve a Unión y que pretende tener revancha

El delantero que vuelve a Unión y que pretende tener revancha

¿Cuántos socios de Colón estarían en condiciones de votar?

¿Cuántos socios de Colón estarían en condiciones de votar?

¿Cuánto dinero debería cobrar Unión por la salida de Jerónimo Domina?

¿Cuánto dinero debería cobrar Unión por la salida de Jerónimo Domina?

Policiales
Maldad infinita en barrio Roma: un hombre operado de la cadera fue asaltado, le robaron las muletas y lo golpearon brutalmente

Maldad infinita en barrio Roma: un hombre operado de la cadera fue asaltado, le robaron las muletas y lo golpearon brutalmente

San Javier: se estrelló a toda velocidad contra una garita de colectivo y su hermano afirmó que quería matarse

San Javier: se estrelló a toda velocidad contra una garita de colectivo y su hermano afirmó que "quería matarse"

La PDI detuvo al Zurdo, buscado por un millonario robo en Entre Ríos

La PDI detuvo al "Zurdo", buscado por un millonario robo en Entre Ríos

Escenario
Rata Blanca llega a Tribus festejando los 35 años de Magos, Espadas y Rosas

Rata Blanca llega a Tribus festejando los 35 años de "Magos, Espadas y Rosas"

Juana Aguirre llega por primera vez a Santa Fe presentando Anónimo, su segundo disco

Juana Aguirre llega por primera vez a Santa Fe presentando "Anónimo", su segundo disco

Eruca Sativa llega a Tribus presentando A tres días de la tierra

Eruca Sativa llega a Tribus presentando "A tres días de la tierra"

Pablo Agustín llega a Santa Fe con Criado por Lobos

Pablo Agustín llega a Santa Fe con "Criado por Lobos"

Guazú despide el año en el Foro Cultural UNL

Guazú despide el año en el Foro Cultural UNL