Colón (SJ) y CUST A mantuvieron la categoría en el Oficial Prefederal

Colón (SJ) superó a CUST A por 81 a 67, pero ambos terminaron festejando al completarse la penúltima fecha del cuadrangular repechaje por el Torneo Oficial 2025. Es que a pesar de la victoria de Regatas (SF) sobre el El Quillá por 62 a 59, ninguno de los dos podrá superar al Conquistador y los santotomesinos.