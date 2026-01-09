En Mar del Plata se inauguró oficialmente la Playa Olímpica 2026

Con una propuesta renovada que combina deporte, cultura y valores olímpicos, quedó inaugurada en Mar del Plata la segunda edición de la Playa Olímpica rumbo a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El acto de apertura se realizó en Horizonte Club de Playa. La Playa Olímpica es una propuesta del Comité Olímpico Argentino (COA), pensada para acercar el deporte y la actividad física a las personas que se encuentran de vacaciones, a través de experiencias abiertas, participativas y accesibles para toda la familia.

Durante la presentación se dio la bienvenida a una edición especial de la Playa Olímpica que, en 2026, acompaña el camino hacia los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La iniciativa propone un calendario colmado de actividades deportivas, culturales, educativas, de salud y sostenibilidad, con la participación de embajadores olímpicos y múltiples activaciones para todas las edades.

La segunda edición de la Playa Olímpica tendrá presencia en Mar del Plata, Chapadmalal, Miramar, Pinamar, Cariló, Villa Gesell, Rosario y Concepción del Uruguay, consolidándose como un evento que ya forma parte del calendario olímpico argentino. El lanzamiento contó con la participación de Mario Moccia, presidente del Comité Olímpico Argentino; Maximiliano Pullaro, gobernador de la provincia de Santa Fe; Agustín Neme, intendente de Mar del Plata, y Sebastián Ianantuony, intendente de Miramar, junto a autoridades nacionales, provinciales y municipales.

También se encontraban presentes los atletas olímpicos, el santafesino Germán Chiaraviglio, representante de atletas, y la campeona olímpica Paula Pareto, vicepresidente 2º y miembro del Comité Olímpico Internacional; De la ceremonia de inauguración también participó Adrián Ghiglione, director general de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

El gobernador Pullaro manifestó que “Es un honor estar aquí en Mar del Plata presentando el evento deportivo más importante que va a vivir la República Argentina. Para nosotros es un gran desafío, porque tiene que ver con los valores que queremos inculcar, pero fundamentalmente con el legado que queremos dejar como provincia”.

Pullaro remarcó además la inversión en infraestructura deportiva como uno de los pilares de la organización de los Juegos: “Estamos invirtiendo en infraestructura deportiva que no solo será utilizada durante estos Juegos, sino que formará parte de un legado que permitirá a muchos deportistas seguir compitiendo”.

image Se presentó a Capi, la mascota oficial de los Juegos, que aportó color y un clima festivo a la jornada.

Finalmente, el gobernador invitó a toda la comunidad a ser parte del evento: “Para nuestra provincia es un orgullo llevar adelante la organización de los Juegos Suramericanos. Queremos invitarlos a todos y decirles que los esperamos con los brazos abiertos. Santa Fe se está transformando y pretende ser la capital del deporte de la República Argentina”.

El presidente del COA Mario Moccia, subrayó además el carácter especial de esta edición, enmarcada en el camino hacia Santa Fe 2026. “Esta edición es muy especial porque se realiza rumbo a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, el evento más importante del ciclo olímpico en nuestro país. Es un desafío y, al mismo tiempo, una gran oportunidad. Durante todo este mes vamos a remarcar, en cada activación de Playa Olímpica, la importancia que tiene para la Argentina que nuestros deportistas puedan competir en casa, acompañados por sus familias”, señaló.

Como parte del acto, se proyectó un video institucional de Santa Fe 2026 y se presentó a Capi, la mascota oficial de los Juegos, que aportó color y un clima festivo a la jornada. Por último, Mario Moccia declaró oficialmente inaugurada la Playa Olímpica rumbo a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, dando inicio a una nueva temporada de actividades que combinan deporte y verano.