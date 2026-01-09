Independiente abre el 2026 ante Alianza Lima en Montevideo por la Serie Río de la Plata

El Rojo disputará su primer amistoso del año frente a Alianza Lima. El duelo será en el Parque Viera y puede marcar el debut de Ignacio Malcorra.

Independiente pondrá primera en la temporada 2026 este sábado cuando enfrente a Alianza Lima en Montevideo por la Serie Río de la Plata , un certamen preparatorio que le permitirá empezar a ajustar piezas. El equipo de Gustavo Quinteros buscará buenas sensaciones futbolísticas , mientras empieza a delinear una identidad clara de cara a un año exigente.

El Rojo afronta el nuevo calendario sin compromisos internacionales, un dato que condiciona y a la vez potencia su planificación . Sin copas en el horizonte, el foco estará puesto en el ámbito local, con la misión de cortar una extensa sequía de títulos en el fútbol argentino. En ese contexto, el amistoso aparece como una primera prueba para evaluar funcionamiento y variantes.

Uno de los principales atractivos del encuentro será la posible aparición de Ignacio Malcorra, flamante refuerzo que llegó tras quedar libre de Rosario Central, donde fue pieza determinante. Su eventual debut genera expectativa en Avellaneda, no solo por su calidad técnica sino también por su capacidad para aportar claridad en el último tercio.

El rival y su presente

Del otro lado estará Alianza Lima, que inicia una nueva etapa bajo la conducción de Pablo Guede, tras la salida de Néstor Gorosito. El conjunto peruano utiliza la gira como preparación para un año clave, con la Copa Libertadores como gran objetivo, aunque antes deberá superar las tres fases del repechaje para acceder a la zona de grupos.

El cruce se disputará desde las 21:00 en el Estadio Parque Viera, en Montevideo, y será una oportunidad para que ambos equipos comiencen a medir fuerzas, ajustar esquemas y sumar ritmo competitivo en el arranque del 2026.