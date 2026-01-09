Sorpresa en la lista de Unión: Tomás González viajaría a Uruguay

Tomás González retornó a Unión y era un hecho que no seguiría en el plantel. Sin embargo, Madelón tendría decidido que viaje a Uruguay

El plantel de Unión viajará este sábado con destino a Buenos Aires. Para luego el domingo trasladarse a Uruguay, en donde participará de la Serie Río de la Plata.

Y si bien resta oficializar la lista de los jugadores que viajarán, la información indica que el DT rojiblanco Leonardo Madelón habría definido que Tomás González forme parte de la delegación.

El Rayo retornó a Unión luego de ser cedido a préstamo a Arsenal, en donde jugó 15 partidos, anotando cuatro goles y brindando tres asistencias.

El delantero jugó el segundo semestre de 2025 en Arsenal, dado que en el primero lo hizo con la camiseta de Ferro, jugando 13 encuentros sin marcar goles.

Mientras que en 2024, González fue cedido a préstamo a Quimes, en donde se destacó anotando nueve goles en 34 partidos, pero el Cervecero no hizo uso de la opción.

Lo cierto es que a González le queda un año más de contrato en Unión y por lo observado en los entrenamientos, el cuerpo técnico le daría una chance de quedarse en el plantel.

Es factible que ante la imposibilidad de sumar refuerzos, Madelón tenga a González como opción para desempeñarse por las bandas.