Cónclave en Colón: José Alonso se reúne con Roberto San Juan

El presidente de Colón José Alonso se reúne este viernes con Roberto San Juan, representante del Pulga Rodríguez

9 de enero 2026 · 09:57hs
UNO Santa Fe | José Busiemi

Con el plantel casi conformado, ahora la prioridad en Colón pasa por resolver la situación de Luis Miguel Rodríguez. Y es que el Pulga no será tenido en cuenta por Ezequiel Medrán, pero le queda un año más de contrato.

Cónclave entre Alonso y San Juan

La intención del jugador es continuar en el plantel, pero desde un primer momento, el entrenador sabalero le avisó que no está en sus planes y así se lo hizo saber el director deportivo Diego Colotto.

En el aspecto futbolístico es un tema cerrado, no así en lo contractual. Y es que el Pulga tiene vínculo con Colón hasta el 31 de diciembre de 2026.

Por ello, este viernes en horas de la siesta, se llevará a cabo una reunión entre el presidente rojinegro José Alonso y Roberto San Juan, representante del Pulga.

En esa charla, se intentará avanzar con la rescisión del vínculo. No será tarea sencilla, dado que San Juan se ampara en lo firmado y lo quiere hacer valer.

En consecuencia, Alonso tendrá por delante la difícil tarea de intentar llegar a un acuerdo. Incluso se manejan distintas alternativas, como por ejemplo, organizar un partido despedida para el Pulga.

Sucede que la idea del futbolista es jugar durante este 2026 y después sí a fin de año analizar la chance de colgar los botines. Por lo pronto, Colón le extendió la licencia hasta el 15 de enero.

