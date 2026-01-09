Cónclave en Colón: José Alonso se reúne con Roberto San Juan

El presidente de Colón José Alonso se reúne este viernes con Roberto San Juan, representante del Pulga Rodríguez

Con el plantel casi conformado, ahora la prioridad en Colón pasa por resolver la situación de Luis Miguel Rodríguez. Y es que el Pulga no será tenido en cuenta por Ezequiel Medrán, pero le queda un año más de contrato.

La i ntención del jugador es continuar en el plantel, pero desde un primer momento, el entrenador sabalero le avisó que no está en sus planes y así se lo hizo saber el director deportivo Diego Colotto.

En el aspecto futbolístico es un tema cerrado, no así en lo contractual. Y es que el Pulga tiene vínculo con Colón hasta el 31 de diciembre de 2026.

Por ello, este viernes en horas de la siesta, se llevará a cabo una reunión entre el presidente rojinegro José Alonso y Roberto San Juan, representante del Pulga.

En esa charla, se intentará avanzar con la rescisión del vínculo. No será tarea sencilla, dado que San Juan se ampara en lo firmado y lo quiere hacer valer.

En consecuencia, Alonso tendrá por delante la difícil tarea de intentar llegar a un acuerdo. Incluso se manejan distintas alternativas, como por ejemplo, organizar un partido despedida para el Pulga.

Sucede que la idea del futbolista es jugar durante este 2026 y después sí a fin de año analizar la chance de colgar los botines. Por lo pronto, Colón le extendió la licencia hasta el 15 de enero.