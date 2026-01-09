El gobierno ordenó un congelamiento de activos por presunto financiamiento de armas de destrucción masiva

Uno Santa Fe | El País | Gobierno

La UIF actuó tras recibir información de inteligencia financiera del exterior, que fue analizada y ampliada con una investigación propia

9 de enero 2026
La Unidad de Información Financiera (UIF) ordenó el primer congelamiento de activos en la Argentina por presunto financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, en el marco de una investigación del gobierno nacional sobre personas residentes en el país.

La medida fue dispuesta mediante una resolución firmada por el titular del organismo, Paul Starc, y constituye un hecho sin antecedentes en América Latina.

La UIF actuó tras recibir información de inteligencia financiera del exterior, que fue analizada y ampliada con una investigación propia. Con esos elementos, se decidió de manera preventiva el congelamiento administrativo de activos, mientras avanza la pesquisa sobre posibles vínculos con organizaciones delictivas internacionales.

Es la primera vez que el organismo aplica una medida de este tipo desde la sanción de la ley 27.739, que en marzo de 2024 incorporó al Código Penal argentino el delito de Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP).

Dicha normativa se enmarca en los compromisos asumidos por la Argentina ante las Naciones Unidas, que facultan al Consejo de Seguridad a imponer sanciones obligatorias cuando se identifican amenazas a la paz y la seguridad internacionales. Entre ellas, se contemplan medidas financieras como el congelamiento de activos.

Asimismo, los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) establecen que los países deben aplicar sanciones específicas, como el congelamiento inmediato de fondos, para impedir el acceso de personas o entidades vinculadas al FP a recursos económicos.

