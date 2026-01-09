Uno Santa Fe | Unión | Unión

Con referentes y juveniles, Unión define quiénes viajarían a Uruguay para los amistosos

Unión trabaja en la conformación de la nómina que viajaría al país vecino para los amistosos de pretemporada, con una base amplia.

Maxi Bravo

Unión comienza a delinear el plantel que afrontará la gira por Uruguay, una instancia clave para ajustar piezas y evaluar rendimientos. El cuerpo técnico analiza una nómina extensa, con presencia de referentes, juveniles y caras nuevas, pensando en sumar rodaje futbolístico y afinar el funcionamiento colectivo antes del inicio de la competencia oficial.

Arqueros y defensa

En el arco, el elegido sería Matías Mansilla, acompañado por Lucas Meuli. La última línea muestra variedad de perfiles, con Lautaro Vargas, Maison Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco, Nicolás Paz, Bruno Pittón, Juan Pablo Ludueña y Emiliano Álvarez, nombres que combinan experiencia, polifuncionalidad y proyección.

Volantes con perfiles muy distintos

La mitad de la cancha aparece como uno de los sectores con mayor competencia interna. Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Franco Fragapane, Augusto Solari, Nicolás Palavecino, Emilio Giaccone, Misael Aguirre y Santiago Grella integran una lista que ofrece equilibrio, dinámica y alternativas tácticas según el esquema que se busque consolidar.

LEER MÁS: Unión ajusta el plantel: Corvalán, Ratotti, Díaz y Roldán, fuera de la gira

Delantera: poder ofensivo y alternativas

En ofensiva, Unión apunta a probar distintas sociedades. Cristian Tarragona asoma como referencia, acompañado por Agustín Colazo, Marcelo Estigarribia, Diego Armando Díaz y Tomás González, un grupo que mezcla potencia, movilidad y variantes para el último tercio del campo.

La gira por Uruguay será mucho más que una serie de amistosos: representará un banco de pruebas decisivo, donde el entrenador podrá sacar conclusiones finas y empezar a perfilar el once que buscará protagonismo en la temporada. En ese contexto, cada minuto en cancha puede transformarse en una señal rumbo al futuro inmediato del Tate.

LEER MÁS: Madelón apuesta a la cantera: cinco juveniles de Unión viajan a Uruguay para la pretemporada

Entre los nombres que aparecen en la posible lista de Unión para viajar a Uruguay, el cuerpo técnico decidió incluir a varios juveniles que vienen empujando fuerte desde Reserva y que ya cuentan con seguimiento directo del staff profesional:

  1. Ignacio Isla: marcador central ambidiestro
  2. Lucas Ayala: lateral izquierdo
  3. Ricardo Solbes: delantero centro
  4. Lucas Cacihague: volante interno
  5. Mateo Peresutti: defensor central
Unión Uruguay amistoso Defensores volantes
