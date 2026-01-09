Uno Santa Fe | Santa Fe | autodespacho

"El autodespacho no es viable en Santa Fe": fuerte rechazo gremial a la llegada del autoservicio en estaciones

Referentes sindicales advirtieron que el sistema no es viable por razones de seguridad. Aseguran que la manipulación de sustancias peligrosas requiere personal capacitado y citaron el fracaso de la experiencia en Rosario.

9 de enero 2026 · 19:09hs
El autodespacho no es viable en Santa Fe: fuerte rechazo gremial a la llegada del autoservicio en estaciones

"El autodespacho no es viable en Santa Fe": fuerte rechazo gremial a la llegada del autoservicio en estaciones

La posibilidad de implementar el sistema de autodespacho (self-service) en las estaciones de servicio de la región encontró una fuerte resistencia por parte del sindicato del sector. La prueba piloto se implementó este miércoles por la noche en una estación de servicio YPF de la capital provincial y estará disponible exclusivamente en horario nocturno, entre las 22 y las 6. Además, quienes utilicen esta opción accederán a descuentos especiales en el precio final.

Los dirigentes Javier Secco, Soledad Orellano y Marcelo Gerez sentaron una postura firme al considerar que la automatización del servicio pone en riesgo la seguridad de las playas y de los usuarios.

LEER MÁS: Autodespacho de nafta en Santa Fe: cuál es la estación habilitada, horarios y beneficios

La seguridad como eje central

Para la conducción gremial, el despacho de nafta o gasoil no debe ser una tarea librada al criterio del consumidor. Argumentan que, al tratarse de sustancias peligrosas e inflamables, la intervención de un playero capacitado es "insustituible".

“Siempre se necesita la presencia de un trabajador para evitar inconvenientes. El rol del estacionero implica prevención y manejo de contingencias que una máquina no puede resolver”, sostuvieron los referentes.

El impacto laboral y el "espejo" de Rosario

A diferencia de otros procesos de automatización, el gremio aclaró que, en esta instancia, el rechazo no nace de un temor por la pérdida inmediata de empleos, sino de una cuestión operativa y normativa.

Para respaldar su escepticismo, los dirigentes señalaron el caso de la ciudad del sur provincial como un ejemplo de los límites del modelo: aseguraron que la experiencia en Rosario, vigente desde hace un tiempo, "no fue exitosa".

El sindicato sostiene que "el sistema choca con la realidad práctica y las estrictas normas de seguridad que rigen en la provincia de Santa Fe".

De esta manera, los representantes de los trabajadores buscan cerrar la puerta a una modalidad que consideran ineficiente para el contexto local, priorizando el control humano en la manipulación de combustibles.

autodespacho estaciones de servicio rechazo Seguridad
Noticias relacionadas
Ley Jeremías: suspendieron y reprogramaron la marcha prevista para este viernes por mal tiempo

"Ley Jeremías": suspendieron y reprogramaron la marcha prevista para este viernes por mal tiempo

Dengue: detectaron presencia del mosquito vector en 25 barrios de la ciudad de Santa Fe

Dengue: detectaron presencia del mosquito vector en 25 barrios de la ciudad de Santa Fe

De un decomiso por estafas a un beneficio para jubilados: entregaron marcos de lentes a jubilados

De un decomiso por estafas a un beneficio para jubilados: entregaron marcos de lentes a jubilados

la municipalidad intensifica trabajos de desobstruccion de desagües ante el alerta meteorologico vigente

La Municipalidad intensifica trabajos de desobstrucción de desagües ante el alerta meteorológico vigente

Lo último

Con referentes y juveniles, Unión define quiénes viajarían a Uruguay para los amistosos

Con referentes y juveniles, Unión define quiénes viajarían a Uruguay para los amistosos

El autodespacho no es viable en Santa Fe: fuerte rechazo gremial a la llegada del autoservicio en estaciones

"El autodespacho no es viable en Santa Fe": fuerte rechazo gremial a la llegada del autoservicio en estaciones

El gobierno ordenó un congelamiento de activos por presunto financiamiento de armas de destrucción masiva

El gobierno ordenó un congelamiento de activos por presunto financiamiento de armas de destrucción masiva

Último Momento
Con referentes y juveniles, Unión define quiénes viajarían a Uruguay para los amistosos

Con referentes y juveniles, Unión define quiénes viajarían a Uruguay para los amistosos

El autodespacho no es viable en Santa Fe: fuerte rechazo gremial a la llegada del autoservicio en estaciones

"El autodespacho no es viable en Santa Fe": fuerte rechazo gremial a la llegada del autoservicio en estaciones

El gobierno ordenó un congelamiento de activos por presunto financiamiento de armas de destrucción masiva

El gobierno ordenó un congelamiento de activos por presunto financiamiento de armas de destrucción masiva

A 10 años de la Triple Fuga: los detalles inéditos de los días en que los prófugos pasaron por Santa Fe

A 10 años de la Triple Fuga: los detalles inéditos de los días en que los prófugos pasaron por Santa Fe

Ley Jeremías: suspendieron y reprogramaron la marcha prevista para este viernes por mal tiempo

"Ley Jeremías": suspendieron y reprogramaron la marcha prevista para este viernes por mal tiempo

Ovación
Unión pone primera ante Gimnasia (CR) en el Malvicino por la fecha 17 de La Liga Nacional

Unión pone primera ante Gimnasia (CR) en el Malvicino por la fecha 17 de La Liga Nacional

La nueva estrategia de Colón para pagarle a Espínola y levantar la inhibición

La nueva estrategia de Colón para pagarle a Espínola y levantar la inhibición

Cónclave en Colón: José Alonso se reúne con Roberto San Juan

Cónclave en Colón: José Alonso se reúne con Roberto San Juan

Sorpresa en la lista de Unión: Tomás González viajaría a Uruguay

Sorpresa en la lista de Unión: Tomás González viajaría a Uruguay

Con referentes y juveniles, Unión define quiénes viajarían a Uruguay para los amistosos

Con referentes y juveniles, Unión define quiénes viajarían a Uruguay para los amistosos

Policiales
Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Llega la primera semifinal del Concurso de Bandas 2026 en Tribus Club de Arte

Llega la primera semifinal del Concurso de Bandas 2026 en Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"