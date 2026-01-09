Avanza la organización de la Maratón Acuática Paraná-Santa Fe

El próximo 7 de febrero de 2026 se disputará la Maratón Acuática Paraná–Santa Fe, una competencia histórica que unirá ambas capitales provinciales

La organización definió que la largada será desde el Club Náutico Paraná el 7 de febrero.

Se viene una de las pruebas de aguas abiertas más exigentes. Se viene la Paraná-Santa Fe, para la cual, sus organizadores, comenzaron a trabajar en todos los aspectos que hacen a la realización del evento que se desarrollará el próximo sábado 7 de febrero de 2026. En las últimas horas se confirmó que la largada se realizará desde el Club Náutico en el ingreso a la capital entrerriana. También hubo un importante encuentro con funcionarios de la Prefectura Naval Argentina.

En las últimas horas, la organización, a cargo de dos referentes históricos de la disciplina como el santafesino Diego Degano y el entrerriano Andrés Solioz, confirmó un aspecto clave de la logística: la largada se realizará desde la playa del Club Náutico de la capital entrerriana, un escenario elegido estratégicamente por sus condiciones generales y su infraestructura.

La decisión se sustenta en tres pilares fundamentales: accesibilidad, confortabilidad y seguridad. En ese sentido, Degano explicó los motivos que llevaron a optar por este espacio para el inicio de la prueba.

“La confortabilidad tiene que ver con las condiciones que ofrece el Club Náutico. Es una institución con instalaciones inmejorables y queremos que el nadador se sienta como lo que es, un verdadero protagonista. La organización cuida cada detalle para que el deportista esté contenido y acompañado en todo momento”, señaló.

image Con motivo de la Maratón Paraná-Santa Fe, hubo una importante reunión con autoridades de la Prefectura Naval Argentina.

Además, remarcó la importancia del factor seguridad, especialmente en una prueba de larga distancia y alta exigencia física: “También es determinante. Se larga desde una playa segura, cuidada, con un entorno ideal para el desarrollo de la competencia. Desde allí pueden operar de manera eficiente todas las embarcaciones de apoyo, lo que nos permite pensar la largada desde un enfoque integral, sostenido justamente en estas tres características”.

Importante reunión con Prefectura

Los organizadores de la Maratón Acuática Paraná–Santa Fe, Diego Degano y Andrés Solioz, mantuvieron una reunión de trabajo con autoridades de las Prefecturas de Paraná y Santa Fe, en el marco de la planificación de una nueva edición de la tradicional competencia de aguas abiertas.

Durante el encuentro realizado en la capital entrerriana, se destacó la excelente predisposición del personal de Prefectura, que brindó indicaciones precisas sobre distintos tramos del recorrido, especialmente en sectores clave como el cruce del río y el paso por arroyos, aspectos fundamentales para el normal desarrollo de la prueba.

En ese sentido, los organizadores, que dieron un nuevo paso en la coordinación integral de la logística y la seguridad del evento, remarcaron la importancia de que los nadadores respeten estrictamente las indicaciones de Prefectura a lo largo de la competencia.