La nueva estrategia de Colón para pagarle a Espínola y levantar la inhibición

La dirigencia de Colón trabaja para levantar la inhibición y ya existe un acuerdo con Alberto Espínola. El jugador podría venir a Santa Fe para solucionar el tema

9 de enero 2026 · 10:28hs
Colón intentará depositar el dinero en la cuenta del defensor Alberto Espínola.

En Colón mantienen la esperanza de que la próxima semana se levante la inhibición que pesa sobre la institución por la deuda que mantiene con el defensor Alberto Espínola.

Colón cambia de estrategia para solucionar el tema de Espínola

El dinero para pagar está desde hace tiempo, pero aún no logró resolverse la forma en la que Colón gire el dinero para saldar la deuda con el defensor.

Sin embargo, en las últimas horas y luego de varias reuniones, los dirigentes sabaleros decidieron aplicar una nueva estrategia para solucionar el tema. Incluso, es factible que el jugador viaje a Santa Fe.

Y es que Colón buscará depositar el dinero directamente en la cuenta bancaria de Espínola y que el propio jugador notifique a FIFA del pago, para levantar la inhibición.

Sin dudas que es un tema central a resolver por parte de los dirigentes, dado que Colón fue inhibido por FIFA el 28 de octubre del año pasado.

Colón inhibición Alberto Espínola
