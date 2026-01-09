Luis Zubeldía, en observación: un procedimiento médico pone en duda su debut en Fluminense

El entrenador argentino Luis Zubeldía será sometido a una intervención cardiovascular y su presencia en el estreno de Fluminense dependerá de su evolución.

Fluminense encendió una señal de alerta en el inicio de la temporada: Luis Zubeldía será sometido a un procedimiento cardiovascular programado , una situación que deja en suspenso su presencia en el debut por el Campeonato Carioca frente a Madureira. Si bien el club aclaró que no se trata de una urgencia, el cuerpo médico evaluará los pasos a seguir tras la intervención.

A través de un comunicado oficial, la institución explicó que la intervención está planificada y que la continuidad del entrenador dependerá de los controles posteriores . En caso de indicarse un tratamiento complementario, Zubeldía deberá guardar reposo durante siete días , lo que lo marginaría del estreno. Si no hay esa recomendación, podría retomar los entrenamientos el lunes 12 .

El DT pampeano había iniciado la pretemporada el 2 de enero con un grupo reducido, integrado por futbolistas que regresaron antes y varios juveniles de Xerém, la cantera del club. El jueves 8 se sumó el plantel principal, completando un esquema de trabajo dividido en dos etapas, pensado para llegar con ritmo al arranque oficial.

Balance y objetivos

Desde su llegada a fines de septiembre, Zubeldía dirigió 18 partidos, con un saldo positivo que incluyó clasificación directa a la Copa Libertadores y semifinales de la Copa de Brasil. Con 44 años, logró ordenar al equipo y devolverle competitividad en un tramo clave de la temporada.

En el corto plazo, Fluminense afrontará cuatro encuentros por la Taça Guanabara antes del inicio del Brasileirao, previsto para el 28 de enero ante Gremio. Además, el club integrará el Bombo 1 en el sorteo de la Libertadores, fijado para el 18 de marzo. Todo el calendario está trazado; ahora, la evolución médica marcará si Zubeldía puede estar desde el primer día al frente del proyecto.