Capibaras XV perdió el invicto ante Pampas en Buenos Aires

Por la fecha 3 del Súper Rugby Américas, Capibaras XV cayó en su tercera participación por un ajustado 25-20 ante Pampas en cancha del CASI

Por la tercera fecha del Súper Rugby Américas, Pampas recibió a Capibaras XV en La Catedral de San Isidro. Allí el elenco de Buenos Aires pisó fuerte y consiguió un laborioso triunfo por 25-20 ante la franquicia del Litoral, que sufrió su primera derrota en la competición. La escuadra visitante estuvo muy cerca pero sobre el final la franquicia dueña de casa se hizo fuerte, y que es uno de los candidatos al título.

Por la tercera fecha del Super Rugby Américas, Pampas derrotó a Capibaras XV por 25 a 20 y le quitó el invicto en un emocionante encuentro disputado en el CASI. El conjunto dirigido por Juan Manuel Leguizamón llegaba al partido tras caer ajustadamente como local por 36 a 34 ante Dogos XV, mientras que el elenco del litoral arribaba a Buenos Aires con puntaje ideal luego de derrotar en Sauce Viejo a Cobras de Brasil por 54 a 12. El encuentro también marcó el debut de Santiago Cordero con la camiseta de Pampas. El histórico jugador de Los Pumas -con 56 caps y 18 tries con el seleccionado- sumó así su primera presentación en la franquicia.

En un disputado primer tiempo, la franquicia bonaerense golpeó primero. A los 3 minutos, tras una certera jugada de line y maul, Ignacio Bottazzini encontró el espacio para superar la defensa litoraleña y apoyar el primer try de la noche. Los dirigidos por Nicolás Galatro no tardaron en reaccionar y rápidamente comenzaron a presionar en campo contrario, aunque la defensa de Pampas resistió con firmeza y logró despejar el peligro en varias oportunidades.

rugby super rugby americas capibaras pampas en el casi 2 Capibaras cosechó así la primera derrota en el Súper Rugby Américas.

A pesar del buen trabajo defensivo del conjunto local, Capibaras logró descontar a los 16 minutos con un penal convertido por su apertura, Ignacio Dogliani. A partir de entonces, la visita comenzó a imponerse en las formaciones fijas y en la recuperación de pelotas en el line. Así, a dos minutos del cierre de la primera mitad, la franquicia litoraleña aprovechó una desatención en la defensa de Pampas y Dogliani encontró el camino al ingoal para marcar el primer try de su equipo. De esta manera, el primer tiempo se cerró con Capibaras arriba por 8 a 7.

El complemento comenzó con una dinámica similar a la del final de la primera etapa y, al minuto de juego, Capibaras capitalizó una nueva infracción de la defensa local. Dogliani no falló y, con su segundo penal de la noche, estiró la ventaja.

Sin embargo, la reacción de Pampas no se hizo esperar. Tras un buen empuje del pack en el scrum y una gran acción del capitán Lucas Marguery, Santiago Cordero apoyó su primer try con la camiseta de la franquicia y puso nuevamente en ventaja al conjunto local por un punto a los 11 minutos. Capibaras XV reaccionó rápidamente y, fruto del pie del apertura Dogliani, devolvió la ventaja a su equipo con dos penales a los 15 y 19 minutos.

El partido volvió a cambiar rápidamente cuando, a los 21 minutos, Santiago Pernas capturó un kick en lo alto y, tras un gran amague, se zambulló en el ingoal para marcar un nuevo try para Pampas. Con la posterior conversión de Bautista Farisé, el conjunto bonaerense pasó a ganar por 19 a 17.

Pero la emoción continuó. Cinco minutos más tarde, Dogliani volvió a acertar desde media distancia y puso nuevamente a Capibaras arriba por la mínima. El panorama se complicó aún más para Pampas cuando, a los 28 minutos, Alfonso Latorre recibió una tarjeta amarilla por reiteración de infracciones. A pesar de jugar con uno menos, el equipo de Leguizamón no se resignó y fue en busca del partido. A siete minutos del final, el dueño de casa volvió a dar vuelta el marcador gracias a un penal convertido por el marplatense Farisé.

En los minutos finales, Pampas manejó la pelota con paciencia y criterio para sostener la ventaja. A dos minutos del cierre, Farisé coronó una gran actuación personal con su segundo penal de la noche y selló la victoria para el conjunto local por 25 a 20.

rugby super rugby americas capibaras pampas en el casi 3 En la próxima fecha, la franquicia litoraleña visitará a Yacaré en Asunción del Paraguay.

La franquicia bonaerense volverá a la acción el próximo viernes 13 de marzo cuando, por la cuarta fecha del Super Rugby Américas, visite San Miguel de Tucumán para enfrentarse a Tarucas en el estadio Héctor Gallo Cabrera del Tucumán Lawn Tennis Club. Por su parte, los conducidos por Nicolás Galatro viajarán con destino a Paraguay para jugar el sábado 14 frente a Yacaré XV en Asunción.

Por su parte, en el parque 9 de Julio, Tarucas, la franquicia con base en la provincia de Tucumán, derrotó ajustadamente a Dogos de Córdoba por 29 a 26. Las posiciones quedaron del siguiente modo: Tarucas 13, Capibaras y Pampas 11; Dogos XV 10, Selknam 5, Yacaré XV 2, Cobras de Brasil 1 y Peñarol de Uruguay 0.

Síntesis: Pampas 25-Capibaras 20

Pampas: 1. Matías Medrano (Nahuel Zunini), 2. Ignacio Bottazzini (Tadeo Ledesma Arocena), 3. Marcos Camerlinckx (Valentín Vicente Vidal), 4. Rodrigo Fernández Criado, 5. Francisco Sluga, 6. Juan Penoucos (Lucas Moresco) 7. Augusto Cabano Wall (Faustino Santarelli), 8. Juan Pedro Bernasconi, 9. Lucas Marguery (Alejo Lavayén), 10. Bautista Farisé, 11. Santiago Cordero (Alfonso Latorre), 12. Felipe Ledesma (Estanislao Renthel), 13. Agustín Fraga, 14. Santiago Pernas, 15. Tobías Wade. Entrenador: Juan Manuel Leguizamón.

Luego ingresaron: 16. Tadeo Ledesma Arocena, 17. Nahuel Zunini, 18. Valentín Vicente Vidal, 19. Lucas Moresco, 20. Faustino Santarelli, 21. Alejo Lavayén, 22. Estanislao Renthel, 23. Alfonso Latorre.

Capibaras XV: 1. Diego Correa (Juan Ignacio Rodríguez), 2. Manuel Cuneo (Bernardo Lis), 3. Lisandro Dipieri (Ignacio Orsetti), 4. Lorenzo Colidio, 5. Lucas Bur (Bautisa Grenon), 6. Ignacio Gandini, 7. Felipe Villagrán, 8. Manuel Bernstein (capitán), 9. Alejo Sugasti (Juan Lovell), 10. Ignacio Dogliani, 11. Franco Rossetto, 12. Guido Chesini (Juan Bautista Baronio), 13. Bruno Heit (Bautista Estellés), 14. Lautaro Cipriani (Ignacio Gallo), 15. Francisco Lluch.Entrenador: Nicolás Galatro.

Luego ingresaron: 16. Bernardo Lis, 17. Juan Ignacio Rodríguez, 18. Ignacio Orsetti, 19. Ignacio Gallo, 20. Jerónimo Gómez Vara, 21. Juan Lovell, 22. Juan Bautista Baronio, 23. Bautista Estellés.

Primer tiempo: 3m, try de Ignacio Bottazzini convertido por Bautista Farisé (P); 16m, penal de Ignacio Dogliani (C); 38m, try de Ignacio Dogliani (C).

Resultado parcial: Pampas 7 vs Capibaras XV 8.

Segundo tiempo: 1m, penal de Ignacio Dogliani (C); 11m, try de Santiago Cordero (P); 15m, penal de Ignacio Dogliani (C); 19m, penal de Ignacio Dogliani (C); 21m, try de Santiago Pernas (P); 27m, penal de Ignacio Dogliani (C); 73m, penal de Bautista Farisé (P); 78m, penal de Bautista Farisé (P).

Incidencias: 28m, tarjeta amarilla a Alfonso Latorre (P); 32m, tarjeta amarilla a Ignacio Rodríguez (P).

Resultado final: Pampas 25 vs Capibaras XV 20.

Árbitro: Francisco González (Uruguay).

Cancha: Club Atlético de San Isidro (Buenos Aires, Argentina).