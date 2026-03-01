Unión buscará extender su envión y acercarse a Instituto en el historial

Unión visita a Instituto por la fecha 8 del Apertura con la meta de ganar para acercarse a la cima y, de paso, mantener una racha positiva en el historial

Este domingo en el estadio Mario Alberto Kempes, desde las 19.15, Unión volverá a medirse con Instituto por la fecha 8 del Apertura , con la intención de seguir escalando en la Zona A. El árbitro será Sebastián Zunino y se podrá seguir como siempre a través de UNO 106.3.

El historial entre Instituto y Unión

Si se bucea en los antecedentes en Primera División, el duelo ofrece números ajustados. En 24 enfrentamientos, el equipo santafesino se impuso en seis oportunidades, la Gloria lo hizo en ocho y repartieron puntos en 10 ocasiones.

Pero más allá de la estadística fría, el recuerdo más fresco es contundente. El 15 de agosto de 2025, Unión firmó una actuación demoledora en el Monumental de Alta Córdoba: 4-0 sin discusión. Aquella noche, Mauro Pittón golpeó por duplicado, mientras que Marcelo Estigarribia y Mauricio Martínez completaron una goleada que todavía resuena en la memoria tatengue.

Además, el equipo santafesino arrastra tres partidos consecutivos sin caídas frente a Instituto (dos empates y una victoria), un dato que refuerza la confianza de cara al compromiso de este fin de semana.