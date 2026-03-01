Conrado Ibarra: del sueño del hincha en Colón al gol con dedicatoria especial

Conrado Ibarra hizo el 1-1 de Colón ante Ferro y habló del orgullo de vestir esta camiseta. Le dedicó su gol a su padre fallecido: “Lo soñaba desde chico”

El zurdo Conrado Ibarra vivió una tarde especial en el estadio Brigadier López. El juvenil marcó el gol del empate de Colón ante Ferro 1-1 por la fecha 3 de la Zona A de la Primera Nacional, y dejó en claro lo que significa para él vestir la camiseta rojinegra.

“Es un plus jugar con nuestra gente, de todas maneras no es que lo hicimos mal de visitante. Estuvimos bien planteados, fuimos a buscar el partido en todo momento”, analizó tras el encuentro, resaltando el respaldo del público sabalero.

• LEER MÁS: El uno por uno de Colón en el empate ante Ferro

Ibarra también habló de su lugar en el plantel y la responsabilidad que implica estar en el club del que es hincha: “Es un privilegio estar acá en Colón, tengo que estar preparado para el momento que me toque entrar como hoy (por este sábado), es una gran responsabilidad vestir esta camiseta”.

Embed Ojalá sea el primero de mucho. Conrado? Sabalero como vos y como el 80% de la ciudad pic.twitter.com/Xc9rdMBrn2 — 4 TWITEROS (@4Twiteros) March 1, 2026

Un momento especial para Ibarra en Colón

El tanto tuvo un valor especial para el delantero, que reconoció la mezcla de emociones. “El gol lo soñaba desde chiquito, toda mi familia es de Colón, pero por otro lado tengo ese gustito amargo de no poder lograr la victoria”, expresó, dejando en claro que el objetivo era quedarse con los tres puntos en Santa Fe.

• LEER MÁS: Ezequiel Medrán tiene autocrítica y ambición: "Todo esto lo tenemos que transformar en triunfo"

Además, recordó el proceso que atravesó junto a otros compañeros que debieron sumar minutos en la Liga Santafesina: “Fue un año difícil para mí y mis compañeros que tuvimos que ir a jugar a Liga Santafesina, pero nos sirvió mucho. Yo sé que trabajando y dando todo al máximo da sus frutos, la gente de adentro del club lo tiene claro a eso”.

Finalmente, el juvenil reveló a quién estuvo dedicado su primer gol en la Primera Nacional: “El primer gol se lo dedico a mi viejo, que ya no está conmigo, era veneno de Colón. Donde esté sé que va a estar muy contento”.