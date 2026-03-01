¿Cómo está el historial de Unión con el arbitraje de Sebastián Zunino?

Unión visitará, a partir de las 19.15, a Instituto en busca de otro triunfo, por la fecha 8 del Apertura, con arbitraje de Sebastián Zunino. Sos antecedentes

Unión vuelve a salir a la ruta con la ambición intacta, ya que este domingo, desde las 19.15, se presentará en Córdoba para enfrentar a Instituto por la fecha 8 del Torneo Apertura , con la mira puesta en un triunfo que lo mantenga prendido en la pelea de la Zona A.

• LEER MÁS: Unión pisará el Mario Alberto Kempes en busca de extender su racha positiva ante Instituto

Más allá del rival y del contexto de tabla, hay un dato que suma un condimento especial: el árbitro será Sebastián Zunino, con el que el Tate tiene antecedentes repartidos.

• LEER MÁS: Unión buscará extender su envión y acercarse a Instituto en el historial

¿Cómo le fue a Unión con Zunino?

En cinco presentaciones bajo su control, el Rojiblanco logró un triunfo, empató en dos oportunidades y sufrió dos derrotas. El último cruce con Zunino como protagonista se remonta al 2 de abril de 2025, cuando Unión igualó 1-1 frente a Belgrano de Córdoba en Santa Fe. Aquella noche, Lucas Gamba abrió la cuenta para el local, mientras que Nicolás Fernández estampó la igualdad para el Pirata.

Embed - UNIÓN y BELGRANO se DESPIDIERON del APERTURA con un EMPATE | #Union 1-1 #Belgrano | Resumen

La única victoria del Tate con este árbitro se dio el 8 de octubre de 2022, en el estadio 15 de Abril, cuando venció 1-0 a Arsenal de Sarandí gracias a un tanto de Mauro Luna Diale.