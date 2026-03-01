¿Cómo está el historial de Unión con el arbitraje de Sebastián Zunino?

Unión vuelve a salir a la ruta con la ambición intacta, ya que este domingo, desde las 19.15, se presentará en Córdoba para enfrentar a Instituto por la fecha 8 del Torneo Apertura, con la mira puesta en un triunfo que lo mantenga prendido en la pelea de la Zona A.
Unión visitará, a partir de las 19.15, a Instituto en busca de otro triunfo, por la fecha 8 del Apertura, con arbitraje de Sebastián Zunino. Sos antecedentes
Más allá del rival y del contexto de tabla, hay un dato que suma un condimento especial: el árbitro será Sebastián Zunino, con el que el Tate tiene antecedentes repartidos.
¿Cómo le fue a Unión con Zunino?
En cinco presentaciones bajo su control, el Rojiblanco logró un triunfo, empató en dos oportunidades y sufrió dos derrotas. El último cruce con Zunino como protagonista se remonta al 2 de abril de 2025, cuando Unión igualó 1-1 frente a Belgrano de Córdoba en Santa Fe. Aquella noche, Lucas Gamba abrió la cuenta para el local, mientras que Nicolás Fernández estampó la igualdad para el Pirata.
La única victoria del Tate con este árbitro se dio el 8 de octubre de 2022, en el estadio 15 de Abril, cuando venció 1-0 a Arsenal de Sarandí gracias a un tanto de Mauro Luna Diale.