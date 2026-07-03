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En un dramático final, Portugal eliminó a Croacia y va por España en los octavos de final

El VAR fue protagonista en el final: le anularon el 2-2 a Croacia por un imperceptible roce que provocó un offside. Cristiano Ronaldo, autor del 1-1 de penal, vio el final desde el banco.

3 de julio 2026 · 11:38hs
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Con un gol de Ronaldo

Con un gol de Ronaldo, Portugal venció a Croacia y se metió en octavos de final.

Portugal consiguió una sufrida clasificación a los octavos de final del Mundial 2026 tras vencer por 2-1 a Croacia en un encuentro vibrante disputado en el estadio de Toronto.

Un final dramático lo puso a Portugal en octavos de final

El equipo portugués tuvo mayor control del balón durante gran parte del partido, pero debió esforzarse hasta los minutos finales para quedarse con la victoria ante un rival que nunca dejó de pelear.

Croacia abrió el marcador a los siete minutos del segundo tiempo gracias a Ivan Perisic, que aprovechó una buena acción ofensiva para poner en ventaja al conjunto balcánico y alimentar la ilusión de dar el golpe.

La respuesta portuguesa llegó a los 22 minutos de la segunda mitad. Cristiano Ronaldo asumió la responsabilidad desde el punto penal y no falló: convirtió el empate y volvió a aparecer en una cita decisiva para mantener con vida a su selección.

Cuando todo parecía encaminado al tiempo suplementario, Gonçalo Ramos apareció en el tercer minuto de descuento para marcar el 2-1 definitivo y desatar el festejo de Portugal.

Las estadísticas reflejaron un partido muy parejo. Portugal dominó la posesión con un 59% y generó 15 remates, mientras que Croacia respondió con el 41% de la tenencia y 13 disparos. El encuentro se desarrolló con intensidad, aunque no registró expulsados.

Con este triunfo, el conjunto luso avanzó a los octavos de final y ahora tendrá un desafío de máxima exigencia: enfrentará a España el próximo lunes 6 de julio, desde las 16 (hora argentina), en el estadio de Dallas, por un lugar entre los ocho mejores del Mundial.

Portugal Croacia España
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