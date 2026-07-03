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El fuerte comunicado con el que Real Madrid descartó a Enzo Fernández

El Merengue le puso fin a las especulaciones y confirmó que el futbolista argentino no será jugador de la institución

3 de julio 2026 · 12:29hs
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Real Madrid descartó la llegada de Enzo Fernández.

Real Madrid descartó la llegada de Enzo Fernández.

En medio de un mercado de pases plagado de rumores y disputas por figuras de grandes clubes de Europa, Real Madrid cortó todo tipo de especulación y confirmó que Enzo Fernández no será su nuevo refuerzo. Una noticia que impactó no solo en Chelsea, su actual club, sino que llegó hasta la Selección Argentina, con la que el volante está disputando el Mundial 2026.

El comunicado del Real Madrid

El Madrid publicó un comunicado en el que expresa que "ante las informaciones y manifestaciones aparecidas en los últimos días sobre un supuesto interés del Real Madrid C. F. por el jugador Enzo Fernández" la institución “no ha realizado gestión alguna, ni directa ni indirecta, encaminada a la contratación del jugador y, asimismo, no tiene intención alguna de acometer dicha operación”.

En las últimas horas, Javier Pastore, el representante del futbolista, había declarado que “al Madrid le gusta Enzo y a Enzo le gusta el Madrid” y que estaban “viendo posibilidades para salir” de Chelsea, alimentando aún más los rumores sobre su traspaso. Esto sumado a que el volante veía con buenos ojos mudarse a esa ciudad.

Aunque hayan descartado la contratación de Fernández, el equipo de la capital española dejó en claro su “máximo respeto” por él y por el club inglés: “Es un gran futbolista cuya trayectoria y calidad son sobradamente conocidas, así como por el Chelsea FC, club con el que Real Madrid mantiene una excelente relación institucional”.

Después de todas las acusaciones y denuncias de Atlético de Madrid para con Barcelona, por las negociaciones por Julián Álvarez, el Madrid no quiso entrar en una nueva polémica y se diferenció de su eterno rival: “Precisamente por el respeto que merece una entidad como el Chelsea FC y por los principios de lealtad institucional que siempre han presidido la actuación del Real Madrid, el club considera necesario desmentir categóricamente unas especulaciones que carecen de fundamento y que no responden a la realidad”.

Por último, cierra: "El Real Madrid lamenta que, pese a la claridad de los hechos y a la inexistencia de actuación alguna por parte del club, continúen difundiéndose informaciones que no se corresponden con la realidad y que únicamente contribuyen a generar confusión entre los aficionados y a perjudicar innecesariamente a las entidades y personas implicadas".

Real Madrid Enzo Fernández comunicado
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