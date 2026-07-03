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Preocupación del municipio por el congelamiento del subsidio a la SUBE, aunque descartan un aumento del boleto

El secretario de Gobierno del municipio, Sebastián Mastropalo, cuestionó la decisión del Gobierno nacional de congelar la tarifa social de la SUBE y advirtió sobre el impacto que tendrá en los usuarios. A pesar del escenario, aseguró que no está previsto un aumento del boleto en el corto plazo

3 de julio 2026 · 11:48hs
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Preocupación del municipio por el congelamiento del subsidio a la SUBE, aunque descartan un aumento del boleto

José Busiemi

La decisión del Gobierno nacional de congelar la tarifa social de la tarjeta SUBE encendió las alarmas en la Municipalidad de Santa Fe, que manifestó su preocupación por el impacto que la medida podría tener sobre miles de usuarios del transporte público de pasajeros.

El secretario de Gobierno municipal, Sebastián Mastropalo, cuestionó además los cambios introducidos en los impuestos a los combustibles y advirtió que ambas decisiones agravan la situación financiera del sistema de colectivos.

En ese contexto, el funcionario llevó tranquilidad respecto al valor del pasaje y afirmó que no está previsto un aumento del boleto de colectivos en el corto plazo, debido al complejo escenario económico que atraviesan los santafesinos.

"El Municipio no puede cubrir las deficiencias de un Estado nacional que lo único que tiene que hacer es devolver lo que recauda en la provincia y en la ciudad de Santa Fe, y no lo hace", sostuvo Mastropalo al referirse a la falta de recursos para compensar las decisiones adoptadas por la administración nacional.

El municipio reclama mayor acompañamiento

El funcionario dejó en claro que el Ejecutivo local no cuenta con margen financiero para reemplazar los fondos que antes aportaba la Nación mediante los distintos mecanismos de asistencia al sistema de transporte.

Desde el municipio consideran que la continuidad del congelamiento de la tarifa social de la SUBE afecta especialmente a los sectores más vulnerables, que dependen del beneficio para acceder al servicio de colectivos.

Sin aumentos, pero con un escenario complejo

Pese al panorama económico, Mastropalo destacó que el diálogo permanente entre la Municipalidad y las empresas concesionarias permitió sostener el funcionamiento del sistema sin conflictos.

En ese sentido, remarcó que el trabajo conjunto con los empresarios del transporte hizo posible evitar medidas de fuerza y garantizar la prestación del servicio.

"Gracias al diálogo permanente con las empresas hemos logrado sostener el sistema y evitar paros de transporte durante todo este proceso", destacó el funcionario.

Si bien descartó una actualización inmediata de la tarifa, reconoció que el escenario continúa siendo delicado y que la evolución de los costos del sistema seguirá siendo monitoreada por el municipio.

• LEER MÁS: Cómo impacta en Santa Fe el cambio clave de Nación en los subsidios del transporte

congelamiento sube aumento boleto colectivo
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