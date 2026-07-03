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Colombia cierra la instancia de 16avos enfrentando a Ghana

Este viernes desde las 22.30, Colombia y Ghana jugarán el último partido de los 16avos del Mundial. El vencedor, jugará en octavos ante Suiza

3 de julio 2026 · 12:21hs
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Colombia cierra los 16avos contra Ghana.

Colombia cierra los 16avos contra Ghana.

Colombia y Ghana jugarán desde las 22.30 en el Kansas City Stadium por los 16vos de final del Mundial 2026. Después de una fase de grupos con nivel futbolístico de menos a más, el seleccionado dirigido por Néstor Lorenzo quiere demostrar que no fue puntero por encima de Portugal por casualidad.

Cómo llegan Colombia y Ghana al partido por el Mundial 2026

No fue puntaje perfecto en grupos por un dedo de Dávinson Sánchez contra Portugal, pero el panorama es alentador para la Selección Colombia. Fresco, recuperados esos circuitos que lo llevaron hasta el último día de la Copa América 2024 y agresivo en la presión, el seleccionado cafetero quiere capitalizar su buen momento para llegar más lejos.

Por su parte, el conjunto ghanés fue uno de los mejores ocho terceros. Una victoria contra Panamá, un empate sin goles ante Inglaterra y una derrota frente a Croacia fue el saldo de los dirigidos por Carlos Queiroz, ex entrenador de Colombia entre 2019 y 2020. Con el orden y el vértigo como discurso, las Estrellas Negras van por el pase a octavos.

Probables formaciones

Colombia: Camilo Vargas; Santiago Arias, Jhon Lucumí, Davinson Sánchez, Deiver Machado; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Jhon Córdoba. DT: Néstor Lorenzo.

Ghana: Benjamin Asare; Marvin Senaya, Jonas Adjei Adjetey, Derrick Luckassen, Gideon Mensah; Thomas Partey; Antoine Semenyo, Elijah Owusu, Kwasi Sibo, Kamaldeen Sulemana; Jordan Ayew. DT: Carlos Queiroz.

Árbitro: Clément Turpin.

Estadio: Kansas City Stadium.

Hora: 22.30.

TV: D Sports.

Colombia Ghana Mundial
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