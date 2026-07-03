Australia y Egipto se enfrentan por un lugar en los octavos de final

En Dallas, las selecciones de Australia y Egipto se medirán por los 16vos de final del Mundial 2026, en la llave que también están Argentina y Cabo Verde

Australia y Egipto jugarán este viernes desde las 15 en el Estadio Dallas, en el marco de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Ambos equipos culminaron en sus respectivos grupos y van por una histórica clasificación a octavos, donde el ganador enfrentará al vencedor de Argentina-Cabo Verde.

El combinado oceánico, que es representante de Asia en torneos internacionales, viene de culminar segundo en el Grupo D. Comenzó su camino ganándole 2-0 a Turquía sorprendiendo a los europeos, y luego cayeron por el mismo resultado ante Estados Unidos, uno de los anfitriones.

En el cierre de la fase de grupos, igualaron sin goles con Paraguay y se clasificaron a los dieciseisavos de final en el segundo puesto. Ahora, buscarán avanzar a octavos y ganar un mano a mano mundialista por primera vez en su historia.

Egipto quedó por detrás de Bélgica en el Grupo G por diferencia de gol y hasta último momento estuvo con chances de meterse primero. Debutó con empate 1-1 frente a los belgas y unos días después le ganó 3-1 a Nueva Zelanda por la fecha 2, mientras que en el cierre igualó 1-1 ante Irán.

Al igual que Australia, los africanos nunca superaron una llave de mata-mata en un Mundial y quieren seguir haciendo historia de la mano de Mohamed Salah, su máxima figura.

Probables formaciones

Australia: Patrick Beach; Alessandro Circati, Harry Souttar, Lucas Herrington, Jordan Bos, Aziz Behich; Jackson Irvine, Aiden O'Neill, Connor Metcalfe, Cristian Volpato; Nestory Irankunda. DT: Tony Popovi.

Egipto: Mostafa Shobeir Oufa; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Rami Rabia, Karim Hafez; Mahmoud Saber, Marwan Ateya, Emam Ashour; Mohamed Salah, Mostafa Ziko y Omar Marmoush. DT: Hossam Hassan.

Árbitro: Gustavo Tejera.

Estadio: Dallas.

Hora: 15.

TV: TyC Sports.