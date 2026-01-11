En un partidazo, Barcelona le ganó a Real Madrid y se quedó con la Supercopa de España

Luego de un final de primer tiempo inolvidable, con tres goles en tiempo de descuento, Barcelona venció 3-2 a Real Madrid y es campeón de la Supercopa de España

Barcelona venció este domingo por 3-2 al Real Madrid y se coronó campeón de la Supercopa de España , en un encuentro llevado a cabo en el estadio Ciudad Deportiva del Rey Abdalá en Yeda, Arabia Saudita.

En un duelo que contó con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas, los goles para el conjunto azulgrana los convirtieron Raphinha, a los 36 minutos, y Robert Leandowski, a los 49’, mientras que para los “Merengues” anotaron Vinicius, a los 47’, y Gonzalo García, a los 51 minutos, todos en el primer tiempo.

En el complemento, el tanto para el elenco dirigido por el alemán Hans-Dieter Flick lo anotó el propio Raphinha, a los 28’. Franco Mastantuono, mediocampista surgido en River, vio acción en el cotejo a los 38 minutos del segundo periodo en lugar de Vinicius. En tanto, el neerlandés Frenkie de Jong se fue expulsado a los 45’ del mismo periodo por una infracción sobre el francés Kylian Mbappé.

Con este resultado, el Barcelona continúa con su gran presente que lo ubica en la cima de La Liga con 49 puntos, a cuatro del escolta Real Madrid y obtuvo por segunda vez consecutiva el título luego del triunfo ante el elenco de la capital española por 5-2 en 2025.

La primera parte tuvo un desenlace frenético: tres goles en tiempo de descuento que derivó en la igualdad en el resultado al descanso, pese a que el cuadro catalán supo dominar el balón durante gran parte del periodo.

Los azulgranas no podían trasladar la superioridad en la posesión al marcador hasta los 36 minutos cuando apareció Raphinha, delantero brasileño de 29 años, quien tuvo revancha ante Thibaut Courtois luego de desperdiciar una clara oportunidad y esta vez no perdonó.

Cuando parecía que sería el “Barca” quien se iría al entretiempo en ventaja, apareció su compatriota Vinicius Junior con una desequilibrante jugada tras dejar dos rivales en el camino y definir con gran categoría.

En la siguiente acción, Robert Lewandowski demostró su gran categoría. El experimentado delantero polaco fue habilitado por Pedri y disparó sutilmente por encima del guardameta belga para poner el 2-1 para los comandados por Hans-Dieter Flick.

Con el tiempo de descuento ya superado, el árbitro José Luis Munuera Montero permitió que el Real Madrid ejecute el córner que terminó en la igualdad de los blancos. Gonzalo García aprovechó el rebote y anotó el 2-2.

La segunda parte comenzó con ocasiones para ambos elencos, pero fue nuevamente el Barcelona quien golpeó primero de la mano de Raphinha. Con algo de fortuna, el ex Leeds United de Inglaterra disparó desde el borde del área, el balón sufrió un desvío en Raul Asencio y engañó Courtois.

De esta manera, el resultado no sufrió más modificaciones y el Barcelona, máximo ganador del torneo, se quedó con el título en la Supercopa de España tras vencer 3-2 a su clásico de toda la vida, el Real Madrid.