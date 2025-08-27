Uno Santa Fe | Santa Fe | denuncia

Investigan la denuncia de abuso sexual en una escuela de Santo Tomé: Educación activó el protocolo de abordaje

La investigación se inició tras la denuncia de una madre sobre el grave hecho. El caso involucra a menores de edad y ya está a cargo de la Justicia y del Ministerio de Educación provincial.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

27 de agosto 2025 · 20:57hs
Un impactante caso de presunto abuso sexual a un niño de 7 años en una escuela de Santo Tomé está siendo investigado por las autoridades. La denuncia fue presentada por la madre de la víctima y puso en marcha un operativo judicial y administrativo para esclarecer lo sucedido.

Al mismo tiempo, el Ministerio de Educación inició entrevistas con docentes y familias, mientras que la investigación quedó a cargo del fiscal Roberto Olcese.

La madre, cuya identidad se mantiene en reserva, formalizó la acusación en la noche del pasado lunes. La complejidad del caso radica en que los presuntos agresores serían alumnos de séptimo grado, por lo que una de las primeras acciones del fiscal es determinar si, por su edad, el caso deberá ser trasladado a la Fiscalía de Menores.

Actuación inmediata del Ministerio de Educación

En paralelo, el Ministerio de Educación de Santa Fe inició su propia investigación interna en el establecimiento educativo. A través de entrevistas a docentes y padres de los alumnos implicados, se busca recabar información que pueda complementar la causa judicial y garantizar un abordaje integral de la situación.

Aunque no fue confirmado oficialmente, se espera que el Servicio Local de Niñez de Santo Tomé se sume al caso para brindar acompañamiento psicológico y social tanto a la víctima como a las familias involucradas.

Las actuaciones judiciales y las medidas administrativas se llevan a cabo bajo estricta confidencialidad, dada la gravedad del delito y la necesidad de proteger la identidad y privacidad de los menores de edad afectados. La comunidad educativa de la ciudad se encuentra a la espera de más detalles, mientras las autoridades continúan trabajando para esclarecer los hechos.

