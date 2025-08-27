Uno Santa Fe | Policiales | Dibu

Cayó "Dibu", uno de los 10 delincuentes prófugos más buscados por la Policía de Santa Fe

La Policía de Investigaciones detuvo en Dock Sud a Gerardo Sebastián Gómez, acusado de homicidio y de integrar una asociación ilícita vinculada a Los Monos.

27 de agosto 2025 · 21:17hs
Cayó Dibu, uno de los 10 delincuentes prófugos más buscados por la Policía de Santa Fe

Cayó Dibu, uno de los 10 delincuentes prófugos más buscados por la Policía de Santa Fe

La Policía de Investigaciones (PDI), que integra la Unidad de Búsqueda y Captura de Sujetos de Alto Perfil, detuvo este martes a Gerardo Sebastián Gómez, alias Dibu, de 39 años, en la esquina de Leandro N. Alem y José Mazzini, en Dock Sud, partido de Avellaneda, provincia de Buenos Aires.

Se trata de uno de los delincuentes que integraba la lista de los diez más buscados por la Provincia de Santa Fe, por cuya captura se ofrecía una recompensa de 35 millones de pesos.

Quién es "Dibu"

Gómez era requerido por una causa de homicidio y por otra en la que se lo sindicaba como integrante de una asociación ilícita, investigaciones a cargo del Ministerio Público de la Acusación (MPA). En particular, estaba acusado por un asesinato cometido en 2022 en la zona de Puente Gallego, en Rosario, y por integrar una organización criminal liderada por Cristian Nicolás “Pupito” Avalle, vinculado a la banda de Los Monos. Avalle cumple prisión perpetua en la cárcel federal de Ezeiza.

monos dibu delincuente

El detenido fue referente de Leandro “Pollo” Vinardi y de Carlos Daniel “Toro” Escobar en la barra brava de Newell’s. Ambos están presos y fueron señalados en la disputa que derivó en el crimen de Lorenzo “Jimi” Altamirano, baleado el 1 de febrero de 2023 frente al estadio Marcelo Bielsa.

Un objetivo prioritario

La inclusión de Gómez en la lista de los diez más buscados respondía a su peligrosidad y a su papel en hechos de fuerte repercusión pública. “La captura de estos hombres es una prioridad debido a su peligrosidad, al impacto que pueden generar en la sociedad y a su participación en organizaciones criminales o en hechos de gran trascendencia”, había señalado el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, el pasado 5 de agosto, al presentar la nómina.

Cómo funciona el Bloque de Búsqueda

El Bloque de Búsqueda y Captura de Alto Perfil está presidido por el propio Cococcioni e integrado por representantes del MPA, del Ministerio Público Fiscal (MPF), del Servicio Penitenciario, de la PDI, de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Subsecretaría de Inteligencia Criminal.

Dentro de esta estructura, la Unidad de Búsqueda y Captura de Sujetos de Alto Perfil tiene a su cargo las acciones operativas. En el último año fueron localizados seis prófugos de alto perfil, y en el último mes se concretó la detención de otros dos.

Dibu PDI delincuentes Santa Fe Los Monos
Noticias relacionadas
Allanamientos en Guadalupe Oeste

Guadalupe Oeste: detuvieron a los integrantes de una banda que robaba motos con una camioneta

robo en la sucursal sur del supermercado el tunel: revelan de cuanto es el botin que se llevaron los delincuentes

Robo en la sucursal sur del supermercado El Túnel: revelan de cuánto es el botín que se llevaron los delincuentes

Un hecho de inseguridad ocurrió en el hospital Protomédico Manuel Rodríguez

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

robaron la sucursal del barrio sur del supermercado el tunel al estilo boquetero: reventaron bovedas y llevaron dinero en efectivo

Robaron la sucursal del barrio Sur del supermercado El Túnel al estilo "boquetero": reventaron bóvedas y llevaron dinero en efectivo

Lo último

En una definición histórica, Sanjustino ganó el clásico y es campeón de la Liga Santafesina

En una definición histórica, Sanjustino ganó el clásico y es campeón de la Liga Santafesina

Cayó Dibu, uno de los 10 delincuentes prófugos más buscados por la Policía de Santa Fe

Cayó "Dibu", uno de los 10 delincuentes prófugos más buscados por la Policía de Santa Fe

Reforma constitucional: aprobaron cambios históricos en el Poder Legislativo de Santa Fe

Reforma constitucional: aprobaron cambios históricos en el Poder Legislativo de Santa Fe

Último Momento
En una definición histórica, Sanjustino ganó el clásico y es campeón de la Liga Santafesina

En una definición histórica, Sanjustino ganó el clásico y es campeón de la Liga Santafesina

Cayó Dibu, uno de los 10 delincuentes prófugos más buscados por la Policía de Santa Fe

Cayó "Dibu", uno de los 10 delincuentes prófugos más buscados por la Policía de Santa Fe

Reforma constitucional: aprobaron cambios históricos en el Poder Legislativo de Santa Fe

Reforma constitucional: aprobaron cambios históricos en el Poder Legislativo de Santa Fe

Los convocados de Unión para buscar romper el molde ante River en la Copa Argentina

Los convocados de Unión para buscar romper el molde ante River en la Copa Argentina

Investigan la denuncia de abuso sexual en una escuela de Santo Tomé: Educación activó el protocolo de abordaje

Investigan la denuncia de abuso sexual en una escuela de Santo Tomé: Educación activó el protocolo de abordaje

Ovación
En una definición histórica, Sanjustino ganó el clásico y es campeón de la Liga Santafesina

En una definición histórica, Sanjustino ganó el clásico y es campeón de la Liga Santafesina

Bottinelli, en UNO 106.3: Si River no está preciso, Unión está creciendo y lo puede complicar

Bottinelli, en UNO 106.3: "Si River no está preciso, Unión está creciendo y lo puede complicar"

Colón hizo pata ancha de visitante ante Huracán y cortó la sequía en reserva

Colón hizo pata ancha de visitante ante Huracán y cortó la sequía en reserva

Madelón: Estamos donde queríamos estar como equipo

Madelón: "Estamos donde queríamos estar como equipo"

El insólito hallazgo que confirmó la dirigencia de Colón

El insólito hallazgo que confirmó la dirigencia de Colón

Policiales
Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después porque no le pareció importante

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Escenario
Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando Amor de mi herida, su tercer disco

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando "Amor de mi herida", su tercer disco

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná